ESPECIAL: Así ha sido la carrera de Checo Pérez en F1

281 Grandes Premios en catorce temporadas de Fórmula 1. 39 podios, incluidas 6 victorias. La carrera de Sergio Pérez en la categoría reina del automovilismo ha terminado, al menos de momento, y Max Verstappen tendrá un nuevo compañero en Red Bull Racing en 2025 . Puede que 'Checo' haya sido criticado en su último año, pero es un gran conductor.

Checo es hijo de Antonio Pérez Garibay y Marilú Mendoza de Pérez. Tiene una hermana mayor, Paola, y un hermano mayor, Antonio, que también lleva las carreras en la sangre. Se consagró campeón de la NASCAR México Series.

Después de una temporada en el Campeonato Skip Barber, Sergio se mudó a Alemania a los quince años para competir en la Fórmula BMW en 2005.

Le permitieron vivir en el Restaurante Casa, propiedad del director de su equipo, pero padecía nostalgia. Luego ganó el título en la clase nacional de la Fórmula 3 británica en 2007. El equipo T-Sport lo trató como a un hijo y empezó a sentirse mejor mentalmente.

Dio el paso a la GP2, que ahora se conoce como FIA Fórmula 2. Con dos victorias en las Asia Series y siete en el campeonato europeo "normal", convenció a Sauber para que le ofreciera un asiento en la Fórmula 1.

Recuperación de una conmoción cerebral

Pérez debutó en 2011 en el Gran Premio de Australia. Se clasificó decimotercero, pero cruzó la meta séptimo y, por tanto, inmediatamente en los puntos. Sólo hizo una parada en boxes.

Esa fue una tarea enorme en ese momento, porque los Pirelli se desgastaban mucho más rápido. Desafortunadamente, el Sauber fue descalificado debido a un alerón trasero ilegal, pero una cosa estaba clara: Pérez fue capaz de mantener vivos los neumáticos mejor que nadie en la primera carrera.

Sus primeros puntos finalmente llegaron en el noveno puesto en España. El fin de semana siguiente en Mónaco sufrió una grave caída en la clasificación que le dejó una conmoción cerebral y una contusión en el muslo.

Sólo volvió a Nürburgring después de perderse dos Grandes Premios y luego logró su mejor resultado de la temporada en Silverstone con la séptima posición.

Sólo durante las vacaciones de verano Pérez empezó a sentirse como antes después de una larga recuperación. En septiembre de 2011, como junior de Ferrari , se le permitió probar un Ferrari de 2009. Lo hizo junto con el fallecido Jules Bianchi.

Tres podios

Sauber había desarrollado un coche más competitivo para 2012. Después de un octavo puesto en Australia, Pérez tenía en el horizonte un podio en Malasia. Pasó de empaparse a secarse en el Circuito Internacional de Sepang. Pérez pasó del noveno lugar al liderato, pero Fernando Alonso fue mucho más rápido en el Ferrari con los intermedios.

Una vez llegó el momento de las slicks, fue Pérez quien pudo ir más rápido. Marcó una vuelta rápida tras otra y redujo la diferencia a casi tres décimas de segundo. A falta de seis vueltas para el final, el piloto de Sauber tocó una línea de mojado con una rueda, lo que le hizo salirse ancho, por lo que tuvo que conformarse con la segunda posición. Sin embargo, el tapatío sorprendió a todos con su podio.

No sería la única copa que ganaría Pérez ese año. En Canadá pasó del puesto 15 al 3 y en Italia del 12 al 2, antes de que su compañero Kamui Kobayashi consiguiera su primer y único podio en su carrera de casa en Suzuka.

Frustraciones en McLaren

Lewis Hamilton cambió McLaren por Mercedes en el período previo a 2013 y así ' El niño prodigio mexicano ' vio su oportunidad de pilotar para un equipo top. Pérez se convirtió en el nuevo compañero de Jenson Button .

Sin embargo, las cosas no se llevaron bien entre ambos. Estaban enfrentados entre sí en Bahréin, Mónaco y Brasil, entre otros. "No estoy acostumbrado a conducir en recta y a que mi compañero de equipo haga contacto rueda con rueda a 300 kilómetros por hora. He visto algunas batallas feroces en la F1, pero ninguna tan desagradable como ésta.

Esto es lo que se hace en karting, pero normalmente eso se supera con el tiempo, claramente ese no es el caso de 'Checo'", dijo Button después de Bahréin.

El piloto de Lotus, Kimi Räikkönen, tampoco era fanático de Pérez, que había conducido detrás de él en Mónaco. Consideró que el mexicano merecía "un puñetazo en la cara". Las frustraciones con el coche de McLaren tampoco ayudaron. Button y Pérez no terminaron en el podio con el MP4-28.

Creciendo junto con Force India

'Checo' encontró un nuevo hogar en 2014: Force India, equipo en el que permanecería por mucho tiempo. Se convirtió en compañero de equipo de Nico Hülkenberg y ambos sustituyeron a Paul di Resta y Adrian Sutil. Le dieron a Force India el sexto lugar en el campeonato de constructores.

Hülkenberg consiguió más puntos que Pérez, pero fue este último quien consiguió un podio. En Bahréin mantuvo detrás de él a los Red Bulls de Daniel Ricciardo y Sebastian Vettel , así como a Hülkenberg en la tercera posición.

El coche diseñado por Ian Hall no era nada competitivo en 2015, hasta que el equipo presentó la versión B en Silverstone. Force India ascendió al quinto puesto en el Campeonato de Constructores y una vez más fue Pérez quien se llevó la copa, esta vez con el tercer puesto en Rusia. También anotó más puntos y ese sería el caso también en 2016.

Force India dio otro paso adelante ese año. Terminaron cuartos en la clasificación final, superando ahora no sólo a McLaren sino también a Williams .

Pérez se clasificó en todas las carreras y obtuvo dos podios. Corrió bien del séptimo al tercer lugar bajo la lluvia en Mónaco y repitió esta carrera de recuperación en Azerbaiyán, nuevamente en un circuito urbano. Hülkenberg se mudó a Renault para 2017 y Esteban Ocon tomó su lugar.

Force India anotó puntos en cada Gran Premio en Mónaco - un gran logro teniendo en cuenta que Pérez y Ocon se habían chocado tres veces - y una vez más terminó cuarto entre los constructores. Esta vez no fue posible alcanzar el podio, pero Pérez obtuvo una puntuación incluso mejor que la temporada anterior.

Pérez salva a Force India

2018 fue un poco decepcionante en términos de resultados, pero fue sobre todo una temporada estresante por lo que estaba sucediendo en el fondo. Pérez subió por segunda vez al podio en Azerbaiyán, pero a mitad de temporada cayó el telón para Force India.

Durante el Gran Premio de Hungría, el equipo quedó en suspensión de pagos debido a problemas económicos. La demanda fue presentada por un grupo de acreedores. Uno de esos acreedores no era otro que el propio Pérez.

De esta manera, el equipo podría seguir compitiendo mientras se buscaba un comprador, en lugar de que Force India fuera declarada inmediatamente en quiebra. Lawrence Stroll compró todo el contenido, se convirtió en el nuevo propietario y a partir del Gran Premio de Bélgica bautizó al equipo con el nombre Racing Point.

Debido a que Stroll solo pudo comprar los muebles y no la matrícula, Force India fue eliminada del campeonato y Racing Point solo retuvo los puntos que obtuvo en Spa-Francorchamps. Como resultado, cayeron de un P5 casi garantizado a un P7 entre los fabricantes y se perdieron millones.

El Mercedes rosa

2019 fue una temporada de supervivencia y puntos para Pérez y su nuevo compañero de equipo Lance Stroll , hijo del propietario de Racing Point, Lawrence, mientras que en el diseñador jefe de fábrica, Hall, ahora con la ayuda de Akio Haga, idearon un plan inteligente para el auto. de 2020.

Simplemente copiaron el concepto del Mercedes dominante usando fotografías tomadas en la pista. El Racing Point RP20 también fue llamado "el Mercedes rosa". ¿Fue una táctica justa? Eso es discutible. ¿Fue efectivo? Fue de todos modos.

Pérez tuvo fácilmente su mejor temporada hasta la fecha en 2020. El número de carreras se redujo significativamente debido a la pandemia y el propio mexicano tuvo que perderse los dos Grandes Premios de Silverstone porque había contraído el coronavirus. Hasta la competición en Turquía incluida, anotó puntos en todas las carreras en las que participó.

En Estambul Park venció a Ferraris, Red Bulls y McLarens en la lucha por el segundo puesto y consiguió la cuarta posición en el campeonato de pilotos. Pérez volvía a encaminarse hacia el podio en el Gran Premio de Bahréin, hasta que el motor Mercedes abandonó el fantasma.

Pero durante el Gran Premio de Sakhir, una semana después, en el llamado ' circuito exterior ' de Bahréin, sucedió de verdad: 'Checo' ganó por primera vez una carrera de Fórmula 1.

Charles Leclerc se bloqueó en la zona de frenada de la curva 4 en la primera vuelta y se eliminó con la rueda trasera de Pérez. Max Verstappen no pudo evitarlo y también se fue al suelo. El Racing Point retrocedió y cayó hasta el último lugar.

Superó a un competidor tras otro y llegó a ser tercero. Durante el coche de seguridad por el accidente de Jack Aitken, Mercedes cometió errores extraños durante los cambios de neumáticos y así Pérez pudo tomar la delantera.

Por primera vez desde Pedro Rodríguez en 1970, un mexicano se subió a lo más alto del podio. Stroll logró un doble podio para Racing Point detrás del Renault de Ocon.

Oportunidad en Red Bull Racing

A mitad de la temporada 2020 ya se anunció que Sebastian Vettel cambiaría Ferrari por Racing Point, que finalmente se convirtió en Aston Martin. Pérez sería quien perdería su asiento y su carrera en la F1 corría peligro de llegar a su fin.

Pero Red Bull Racing estaba buscando un segundo piloto sólido después de que Daniel Ricciardo se fuera a Renault y Pierre Gasly y Alexander Albon lograran resultados decepcionantes. Así acabó 'Checo' al lado de Verstappen.

Durante un reinicio tardío en Azerbaiyán, Pérez obligó a Hamilton a cometer un error y se llevó la victoria. Hasta el Gran Premio de Qatar inclusive, luchó con otro sólido segundo piloto, Valtteri Bottas de Mercedes, por el tercer puesto en el Campeonato de Pilotos.

Desafortunadamente, fue atropellado en Arabia Saudita y nuevamente no pudo terminar en Abu Dhabi debido a problemas con la presión del aceite. En ese infame final de temporada, hizo todo lo posible para enfrentarse a Hamilton con la esperanza de ayudar a Verstappen, exactamente lo que Red Bull necesitaba en un segundo piloto.

En 2022, Pérez volvió a demostrar lo rápido que podía ser en los circuitos callejeros al ganar los Grandes Premios de Mónaco y Singapur. Se quedó a pocos puntos de Leclerc en la batalla por el segundo puesto del campeonato y ayudó a Red Bull a ganar su primer campeonato de constructores desde 2013.

El fabricante de bebidas energéticas también ganó el título mundial en 2023 gracias al imbatible RB19. Pérez ganó en Azerbaiyán y Arabia Saudita y finalmente acabó segundo en la clasificación final, aunque sus errores empezaron a aflorar y anotó menos puntos que el año anterior.

Agradecimiento a Pérez

2024 empezó bien para 'Checo' con sólo cinco primeros resultados en los primeros seis Grandes Premios, incluidos cuatro podios. Ya tenía 103 puntos en el bolsillo, pero en los últimos 18 fines de semana de carrera sólo sumaría 49 puntos.

Fue una decepción tras otra y Red Bull fue derrotado no sólo por McLaren sino también por Ferrari en la categoría de constructores. Verstappen tuvo claro dónde estaba el problema: el equilibrio en el RB20. El cuatro veces campeón del mundo no tiene más que agradecimiento por cómo lo ha hecho Pérez.

"Siempre fue visto como un gran piloto y ha sido difícil, pero lo fue para todos en el equipo porque [el auto] era muy, muy difícil de manejar. La gente ha sido muy dura con él a veces, pero no es un idiota", dijo Verstappen a los medios presentes en Abu Dabi.

Y agregó a Viaplay : "Siempre me ha gustado trabajar con 'Checo'. También era un muy buen miembro del equipo. Es una persona agradable. También tuve lindos momentos con él. Creo que él también tuvo una relación bastante relajada".

"Tenía una visión de la vida y se preocupaba mucho por su familia. Es un poco mayor que yo, pero siempre la pasé bien con él, no siempre fue así".

Las primeras trece temporadas y media de su carrera en la F1 es como debemos recordar a Pérez. Fue el héroe del centro del campo y durante varios años un excelente segundo piloto junto a Verstappen. Un gran número de pilotos de Fórmula 1 habrían matado por una carrera como la de 'Checo'.

