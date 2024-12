Sainz revela la VERDAD sobre Williams en 2025

Carlos Sainz se unirá a Williams a partir de la siguiente temporada, por lo que ha aterrizado los las aspiraciones en la mesa de la siguiente temporada.

Consciente de la situación en la que se encuentra Williams, Sainz habló sobre lo que viene en si temporada 2025

"Sé que no voy a luchar por podios y victorias en los próximos años, pero no es algo que me preocupe porque ya las tengo", declaró.

"La gente no se imagina las ganas que tengo de lo que viene en Williams. A la gente le parecerá raro, pero es un proyecto que me motiva muchísimo", finalizó

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Costos de la súper licencia de Fórmula 1

Los costes de una superlicencia constan de dos partes. Cada piloto paga una cantidad básica, pero si también compitió en la Fórmula 1 el año anterior, paga una cantidad extra por cada punto obtenido en el Campeonato Mundial.

Para 2025, este importe básico será de 11.453 euros, según Speedcafe . Esto supone 2.313 euros adicionales por punto. Un año antes, este era un importe básico de 10.400 euros y 2.100 euros por punto.

Al observar la clasificación final de la temporada 2024 de Fórmula 1, se puede calcular cuánto tendrán que pagar los pilotos para poder participar nuevamente el próximo año.

Por tanto, los recién llegados son los más baratos. Kimi Antonelli y Gabriel Bortoleto, los tres, sólo tendrán que pagar la cantidad básica de 11.453 euros.

Max Verstappen terminó en lo más alto de la clasificación con 437 puntos y, por tanto, fue el que gastó más dinero en su superlicencia. Ya lo dijo en 2022: "La cantidad es absurda. No está bien que tengamos que pagar tanto. No ocurre así en ningún otro deporte. Y cada vez hay más carreras".

Verstappen tuvo que pagar 1.217.900 euros por la temporada 2024, una cantidad récord absoluta.

¿Cuánto costará la super licencia para Fórmula 1 en 2025?

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!