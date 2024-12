Entorno de Checo CONFIRMA la decisión de Red Bull

El entorno más cercano de Sergio Pérez salió a confirmar la decisión de Red Bull Racing con el futuro del mexicano.

Antonio Pérez Garibay, padre del corredor nacido en Jalisco, habló en una entrevista para Ventaneando sobre la situación que vive Checo de cara a 2025: "Me gustaría muchísimo que ojalá, después de que llegue la noticia de que Checo Pérez se queda para el 2025 en la Fórmula 1, todos estos periodistas mentiosos que han hablado de Checo desde que llegó a Fórmula 1, y lo han estado bajando todo el tiempo, todos los años, y son puras mentiras.

"Y es una verdadera tristeza que existan periodistas mentiosos, y que las empresas le permitan a sus trabajadores ser tan mentiosos. ¿Cuántos han mentido que ya no iba a correr el Gran Premio de México, que terminando el Gran Premio estaba despedido, que ya no iba a correr la carrera de Las Vegas? Eso no se vale, no puedes hacerle, no porque sea Checo Pérez, a nadie más.

"O sea, olvidémonos de que es mi hijo, no puedes, con un medio de comunicación, atacar así a una persona. Una cosa es que lo menciones como rumor, y una cosa es que quieras hablar con la verdad. Esos medios de comunicación, estoy seguro que se van a arrepentir, porque después de todo lo que han hablado, sabemos quiénes son, cuáles son, estarán después lambiendo botas.

"Se queda [Checo] 2025 en Red Bull, te lo está diciendo su padre, yo tengo otros datos. Confirmado", sentenció.

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.

