¡Red Bull debería pagar 75 MILLONES a Checo!

Allard Kalff sospecha que Red Bull Racing tendría que pagar entre 50 y 75 millones de euros si quiere salir del contrato de Sergio Pérez. A Kees van der Grint no le sorprendería que la cantidad fuera aún mayor.

Actualmente se está celebrando una reunión de crisis en Red Bull Racing. Sergio Pérez tiene contrato hasta finales de 2025 con opción hasta finales de 2026, pero el mexicano tuvo un rendimiento inferior la temporada pasada.

Durante el año, su futuro con el equipo de carreras pareció estar en duda varias veces, pero a Pérez siempre se le permitió quedarse. Ahora se sabe que la dirección de Red Bull mantuvo el lunes pasado una discusión sobre cómo proceder.

Sin embargo, no parece tan fácil romper con el mexicano. Según Allard Kalff y Kees van der Grint, Red Bull Racing tendrá que escarbar mucho en sus bolsillos para ello.

¿Cuánto costaría a Red Bull scar a Checo Pérez?

"No creo que se vaya de todos modos en el sentido de: 'Dito'. Él no hace eso", comienza Van der Grint en In de Slipstream deViaplay.

"Hay dos posibilidades: conducir el año que viene o recibir una enorme cantidad de dinero. Eso está por verse, no sé cómo funcionará. ¿Qué influencia tiene un pago global tan grande...? " Kalff añade a su colega:

"Creo que se trata de entre 50 y 75 millones". Según Van der Grint, la cantidad podría ser incluso mayor: "Creo que incluso más, pero 75 me parece un buen número. Hay que comprarlo por dos años", destacó.

Kalff continúa: "Por eso Helmut Marko dijo recientemente que los accionistas vendrán a hablar de ello. Esto es No es algo que puedan decidir por sí mismos".

"Es muy simple: Pérez tiene un contrato que establece que Red Bull dice que tal vez no deberíamos conducir, después de todo, el equipo de Pérez ahora está sentado a la mesa y dice: 'Yo no, no sé de qué te quejas'", prosiguió.

"El fin de semana pasado estuvo en todos. sesiones tres décimas más lento que Verstappen. Así que construye un coche mejor. Red Bull dice que preferirían tener otro piloto en el coche y de eso vamos a hablar", mencionó.

"Luego se trata de comprar mucho dinero, dos años sin dinero de Carlos Slim y Christian Horner. No decidas por ti mismo. Es posible que pronto digan: 'Esto se está calentando demasiado, quédate quieto'", finalizó.

