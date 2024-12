Checo acusa a la FIA de ARRUINAR su qualy

Sergio Pérez acusó a la FIA de afectarlo durante la clasificación al Gran Premio de Abu Dhabi 2024 de la Fórmula 1.

En conversación con la prensa, el corredor mexicano señaló lo sucedido durante la qualy de este domingo: “En realidad no, pero sí, ha sido un poco el resumen de la temporada donde cuando tratas de equilibrarlo.

"Cuando tratas de añadir un poco de tren delantero, quitas tren trasero y estás en esa parte difícil del balance. La Q1 comprometió nuestra clasificación porque gastamos un set que nos comprometió el resto.

"Bueno, desde el coche es sensible. Sabía que estaba dentro. Tuve las sensaciones porque forcé bastante. Pero a la vez es una pena, creo que no deberían estar sancionando los límites de pista si no pueden controlarlo adecuadamente”, apuntó el nacido en Jalisco.

¿Qué pasó en la quali del GP de Abu Dhabi?

Sergio Pérez y Red Bull Racing revivieron en la clasificación para el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 de la Fórmula 1. El corredor mexicano logró meterse en la Q3, luego de varias semanas sin poder lograrlo. Por otro lado, Max Verstappen finalizó quinto, a 0.350 segundos del mejor tiempo.

La pole se la quedó Lando Norris gracias a un tiempo de 1:22.595, superando a Oscar Piastri, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg y Max Verstappen. El resto de pilotos en el Top 10 quedó ordenado así: Pierre Gasly, George Russell, Fernando Alonso, Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

En la Q2, tuvimos la sorpresiva salida de Charles Leclerc, luego de que los comisarios le sacaron su tiempo de vuelta tras superar los límites de pista en Yas Marina. Junto al Ferrari, quedaron fuera Kevin Magnussen, Lance Stroll, Liam Lawson y Yuki Tsunoda.

Durante la Q1, quedaron fuera Jack Doohan, Franco Colapinto, Lewis Hamilton, Guanyu Zhou y Alexander Albon. El siete veces campeón del mundo de Mercedes fue afectado por un cono que se metió debajo de su auto.

