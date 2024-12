Alonso revela el SECRETO detrás de su milagro con Aston Martin

Fernando Alonso reveló el secreto detrás del milagro que hizo con Aston Martin en la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi 2024 de la Fórmula 1.

El bicampeón del mundo se pronunció ante la prensa sobre la sorpresiva actuación que vio a su AMR24 meterse en la Q3 y dijo lo siguiente: “Mucho mejor de lo esperado. Empezamos el fin de semana con el pie cambiado, el coche era muy difícil de conducir y la parte delantera y trasera estaban totalmente fuera de conexión.

"Hicimos muchos cambios durante la noche y esta mañana, en los libres 3, no estábamos contentos. Me parece que hicimos el 17º y el 19º, así que no mejoramos mucho el coche, por lo que volvimos a hacer cambios antes de la crono y parece que encontramos la ventana donde el coche está contento.

"Estos coches son muy críticos y solo tienen unas alturas con las que el coche revive, y lo hemos encontrado en la crono. Contento de cara mañana, buenísima posición, aunque será una carrera difícil también. Estar en los puntos sería maravilloso.

"Hemos hecho el trabajo hoy sábado y vamos a tratar de hacerlo también el domingo y disfrutar de la última carrera”, señaló.

¿Qué pasó en la quali del GP de Abu Dhabi?

Sergio Pérez y Red Bull Racing revivieron en la clasificación para el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 de la Fórmula 1. El corredor mexicano logró meterse en la Q3, luego de varias semanas sin poder lograrlo. Por otro lado, Max Verstappen finalizó quinto, a 0.350 segundos del mejor tiempo.

La pole se la quedó Lando Norris gracias a un tiempo de 1:22.595, superando a Oscar Piastri, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg y Max Verstappen. El resto de pilotos en el Top 10 quedó ordenado así: Pierre Gasly, George Russell, Fernando Alonso, Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

En la Q2, tuvimos la sorpresiva salida de Charles Leclerc, luego de que los comisarios le sacaron su tiempo de vuelta tras superar los límites de pista en Yas Marina. Junto al Ferrari, quedaron fuera Kevin Magnussen, Lance Stroll, Liam Lawson y Yuki Tsunoda.

Durante la Q1, quedaron fuera Jack Doohan, Franco Colapinto, Lewis Hamilton, Guanyu Zhou y Alexander Albon. El siete veces campeón del mundo de Mercedes fue afectado por un cono que se metió debajo de su auto.

