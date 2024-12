La razón por la que Checo puede hacer LO QUE QUIERA en Red Bull y EXHIBIR medios

Los medios de Europa, especialmente los británicos, han quedado muy exhibidos respecto al futuro de Checo Pérez, y ahora se han explicado los motivos por los cuales han estado tan lejos de la realidad en su información.

Luis Ramirez, de Motrosport Latinoamerica, ha explicado los motivos por los cuales simplemente no saldrá Checo de Red Bull, y es algo que ni aunque quieran Helmut Marko y Christian Horner, pueden hacerlo.

La situación de Pérez dentro de Red Bull es compleja, con una guerra interna más difícil, pero que ha retratado a Horner y Marko en sus mentiras, ya que, en el moento que se realizó la renovación a Checo, perdieron el control sobre el destino de él.

La prensa del continente europeo ha dado una lectura convenientemente errada a las palabras de los directivos, en lugar de abordar el ¿Por qué el jefe de equipo que ha despedido a otros pilotos le está rogando a su piloto en renunciar y no simplemente lo despide?

¿Cuáles son los motivos por los cuáles no pueden correr a Checo?

Red Bull ya no quiere continuar la relación con Checo por la falta de resultados, pero ese no es motivos para sus palabras, sino que ahora con el contrato nuevo, simplemente no pueden sacarlo, es el mexicano quien decide si ocupa el asiento o no.

Esto va en contra de toda la histórica característica de Red Bull de hacer constantes movimientos de pilotos. Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat, Jaime Alguersuari, Nyck de Vries, Alex Albon, Carlos Sainz Jr, Pierre Gasly, Sébastien Bourdais, todos han pasado por la guillotina austriaca incluso con contrato vigente.

Pérez sabe de cómo es su situación contractual y por eso no le incomoda y hasta le da risa lo que se habla en la prensa europea sobre su futuro y las semanales quejas de Marki y Horner buscando hacer presión con los medios.

En el contrato del mexicano, elaborado por Julian Jakobi, mismo agente de Ayrton Senna, y apoyado con abogados del propio Carlos Slim Domit, el empresario detrás de la trayectoria de Checo y uno de los hombres más ricos del mundo, lograron un blindaje absoluto para el piloto.

Toda la estancia de Checo en Red Bull se ha caracterizado por medios europeos con predicciones fallidas buscando sacarlo, pero deja entrever que hay un interés dentro de la escudería o una facción de ella en dar información, aunque sea falsa, a los medios para quitar a Checo.

Como dijo Horner, Checo será quien decida si seguir o no, pero pase lo que pase, Red Bull quedó exhibido, al igual que la prensa europea que mintió en su totalidad al ver que un piloto mexicano tiene a su mercer a una escudería de la Formula 1.

