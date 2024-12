Ferrari habla de la PREOCUPACIÓN sobre Hamilton

Lewis Hamilton no se encuentra actualmente en la mejor forma de su carrera, pero al jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, esto no le preocupa en absoluto.

Vasseur conoce a Hamilton desde hace más de veinte años y confía en que el siete veces campeón del mundo volverá a mostrar su mejor cara. Hamilton logró ganar dos Grandes Premios en 2024, pero el impresionante George Russell lo arrasó en la segunda mitad de la temporada.

Hamilton se cambiará a Ferrari en 2025 después de doce años de leal servicio en Brackley, donde ha querido conducir desde niño. Será la primera vez para el británico, también desde su etapa en la Fórmula 1, que trabajará fuera de su país de origen.

Junto con Charles Leclerc, tendrá que ayudar a Ferrari a ganar su primer campeonato desde 2008, a menos que el equipo italiano en Abu Dhabi pueda reducir la diferencia de 21 puntos con McLaren el domingo.

Hamilton se encuentra actualmente en la peor forma de su carrera, pero tanto Mercedes como Ferrari le restan importancia.

¿Qué dijo Lewis Hamilton sobre Ferrari?

Fred Vasseur ya trabajó con Hamilton en la Fórmula 3 y volverá a ser jefe del equipo exactamente dentro de veinte años. años más tarde se convirtió en el conductor que entonces tenía 40 años.

En Qatar, Hamilton volvió a tener una carrera por debajo del promedio. Recibió sanciones por una salida en falso y por conducir demasiado rápido en el pit lane, además de un pinchazo que le significó terminar fuera de los puntos en la caótica carrera.

Hamilton también dijo en Qatar que "simplemente ya no es rápido". Sin embargo, Ferrari mantiene la cabeza fría sobre una futura cooperación con él. “En absoluto”, respondió Vasseur al comentario de Hamilton. “Basta con mirar las 50 vueltas que condujo en Las Vegas. Comenzar en décima posición y terminar con la caja de cambios de Russell no me preocupa en absoluto”, declaró.

La otra cara de la moneda es que Mercedes ahora tiene que superar las carreras finales junto con Hamilton. Mercedes-Hamilton ha logrado 82 victorias, seis campeonatos de pilotos y ocho títulos de constructores, lo que la convierte en la asociación más exitosa de la historia, pero el jefe del equipo, Toto Wolff, sabía que 2024 sería un año difícil.

“Cuando tomó la decisión de marcharse al inicio de la temporada, sabíamos que sería un año lleno de obstáculos y eso es completamente normal. Él sabe que va a otra parte. Sabemos que nuestro futuro está en Kimi y pasar por los altibajos y seguir juntos, creo que es algo que hemos logrado", destacó.

"Ahora ves esas carreras muy malas. Está claro que lleva el corazón en la manga. Expresas tus emociones y eso está absolutamente permitido. Está bien", finalizó.

