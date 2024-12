El DEFINITIVO mensaje de Checo ante los rumores de su despido

Checo Pérez ha enviado un último y definitivo mensaje a la prensa sobre todos los rumores que han sacado sobre él.

Por medio de sus redes sociales, el método que ha utilizado recientemente, el piloto mexicano ha estado burlándose de toda la falsa información esparcida principalmente por medios británicos, y ahora lo ha hecho de nuevo.

En una historia de su propia cuenta de Instagram, el piloto mexicano aprovechó su jugada de golf previa a las actividades del Gran Premio de Abu Dhabi para añadir a su video una canción de Pablo Alborán en la que puso estos versos en específico.

"Prometo que no pasarán los años, que arrancaré del calendario las despedidas grises, los días más felices no han llegado. Te prometo, olvidar mis cicatrices, y devolver lo que he robado"

Con esto, el mexicano sigue jugando el juego de la prensa británica que busca desestabilizar y sacarlo de Red Bull.

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos tras el GP de Qatar?

