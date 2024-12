La CUATRO carreras que pueden abandonar el calendario de F1

En 2024, el calendario de Fórmula 1 es más popular que nunca y carreras de países de todo el mundo esperan asegurarse una plaza para organizar un Gran Premio. También significa automáticamente que algunas razas están empezando a verse comprometidas. Los enumeramos.

En los últimos años ha habido mucho revuelo en torno al calendario de Fórmula 1. Mientras algunos países ricos se suman a la cola para conseguir un lugar en el calendario de la categoría reina, las carreras tradicionales que llevan décadas en el calendario se ven cada vez más amenazadas.

Con la llegada de las carreras en países como Emiratos, Arabia Saudita, Bahrein y Estados Unidos, las carreras tradicionales como las de Holanda y Bélgica empiezan a verse amenazadas. Hasta hace poco, Mónaco también pertenecía a esta categoría, pero logró ganar una prórroga y vuelve a estar a salvo.

Enumeramos una serie de carreras que corren el riesgo de desaparecer del calendario de la Fórmula 1 a corto plazo, es decir, después de 2025.

Gran Premio de Holanda

En 2021, el Gran Premio de Holanda finalmente regresó al calendario de la Fórmula 1 después de una larga ausencia.

Apoyada por la gran popularidad de Max Verstappen , la organización holandesa logró que la carrera en las dunas volviera al calendario de la categoría reina y desde entonces a los aficionados, visitantes, periodistas y equipo hablaron con gran entusiasmo sobre el Gran Premio de Zandvoort.

Por el momento, queda al menos una carrera más en el programa después de la última edición de este año, ganada por Lando Norris . Sin embargo, el contrato actual expira después de 2025.

Por el momento, no se ha visto humo blanco sobre un nuevo acuerdo y el director del circuito, Van Overdijk, también generó preocupaciones adicionales entre los aficionados holandeses de la Fórmula 1 con unas recientes declaraciones.

"Si realmente preguntas, actualmente es cierto que 2025 es la última carrera. que tenemos en Zandvoort Eso no significa que no seguiremos trabajando duro en los próximos meses, que no seguiremos hablando con todo tipo de partidos y personas, pero no espero que pronto haya humo blanco. el tiempo que lleva."

El príncipe Bernhard van Oranje añadió tras la última edición que les gustaría continuar: "Nuestro sueño y nuestra ambición es mantener la Fórmula 1 el mayor tiempo posible", dijo Bernhard van Oranje a De Telegraaf . "Porque también sabemos: si lo perdemos, desaparecerá para siempre". También es posible un sistema de rotación con Bélgica.

Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps es uno de los favoritos en el calendario tanto entre los pilotos como entre los aficionados y la carrera en las Ardenas belgas se aseguró el año pasado al menos un año más en la Fórmula 1 durante el fin de semana de la carrera en sí.

Sin embargo, el futuro después de 2025. no es en modo alguno seguro. En términos de compensación, la organización en Bélgica tiene dificultades para competir con las nuevas carreras en países como Estados Unidos y Oriente Medio, por lo que sigue siendo una espina clavada en la propia categoría reina. ¿La gente elige el dinero o mantener las tradiciones?

La carrera en el ilustre circuito de Spa sigue siendo una de las joyas del calendario, aunque la organización sabe muy bien que sigue siendo difícil pasar el corte. En las últimas ediciones se han intentado otras formas de satisfacer las altas exigencias de la FOM, por ejemplo organizando más actividades en todo el circuito y apuntando más a un verdadero ambiente de festival.

Algo que por supuesto funciona muy bien en Zandvoort. Como se mencionó, existe la posibilidad de que en un último esfuerzo absoluto, se elija un sistema de rotación con Zandvoort.

Monza e Imola

Hoy en día, la Fórmula 1 exige mucho más en cuanto a organización en torno a los Grandes Premios. El Gran Premio de Italia en el circuito de Monza tiene contrato hasta 2025, tras lo cual el futuro aún es incierto.

La federación italiana de carreras había prometido iniciar mejoras en el antiguo circuito inmediatamente después de la carrera de 2023 en septiembre, pero pasó mucho tiempo antes de que algo se pusiera en marcha y Stefano Domeicali advirtió inmediatamente.

"Estamos negociando, pero necesitamos elementos Para hacer avanzar esta negociación, se suponía que el trabajo en Monza comenzaría después del Gran Premio, pero todavía no ha comenzado en diciembre. Ahora estoy tratando de impulsar esto de manera constructiva", dijo al final. 2023.

También tenemos una carrera en suelo italiano en Imola en 2025, pero al igual que en Monza, ese contrato también expira después de la próxima temporada.

Con el calendario en constante expansión y el interés de los países ricos, la pregunta es si sigue siendo rentable para la Fórmula 1 optar por dos carreras en el mismo país, mientras que otros países importantes como Alemania no tienen ninguna carrera en el calendario.

Ciertamente no parece imposible que una de las dos carreras desaparezca, siendo Imola, que fue convocado de emergencia, el que tiene mayores posibilidades de ser expulsado.

Las carreras de México, China y Las Vegas también tienen actualmente un contrato que vence después de 2025.

