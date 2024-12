Colapinto explica su FRUSTRACIÓN en Qatar

Franco Colapinto terminó su carrer en Qatar antes de acabar una vuelta y explicó cómo se dio el accidente que lo dejó fuera de la misma desde su perspectiva..

No había pasado ni la primera curva de la carrera y ya el piloto argentino estaba fuera de la misma junto con Esteban Ocon, gracias a una carambola provocada por Nico Hulkenberg.

En palabras posteriores a la carrera, Franco habló sobre la frustración que le generó este inicidente tanto por el tema de las reparaciones y costos como por haber perdido una oportunidad para mostrarse.

"Es una lástima porque no pude hacer nada, traté de irme para un lado, para la izquierda, lo más que pude y me llevaron puesto igual. La verdad que la primera curva, largando atrás, es un poco una boludez lo que hicieron, pero bueno, ya". declaró.

"La verdad que, prácticamente, no me enteré. Me llevaron puesto. Un auto de adentro nos llevó puestos a los dos y mucha más mala suerte. Una racha muy mala, esperemos dar vuelta a la página y cerrar bien el año, que para mi va a ser, motivacionalmente, un poquito más importante", finalizó.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Cuáles fueron los resultados del Gran Premio de Qatar?

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!