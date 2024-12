Sainz, molesto por su MALA SUERTE en Qatar

Carlos Sainz fue uno de los grandes afectados por el terrible manejo de la FIA con la dirección de carrera en el GP de Qatar y lo ha hecho saber ante los medios.

La FIA tuvo un gran rol para mal en la carrera del domingo pasado cuando permitió que se quedaran pedazos de vidrios del espejo de Albon triturados en la pista, provocando pinchaduras de neumáticos en pilotos.

De esta manera, expresó después de la carrera la realidad por la que pasó en la carrera en el circuito de Lusail.

"Hemos perdido mucho tiempo de carrera con el pinchazo. Estábamos en una posición buena para conseguir muchos puntos hoy, pero ese pinchazo alrededor de la última curva que no me ha dado tiempo a parar y luego una vuelta entera con el pinchazo, perdiendo muchos segundos, dañando el coche seguramente porque se ha caído todo el coche", dijo el de Ferrari a DAZN

"Luego, encima, cuando veo que salimos del pit-lane ya sin el pinchazo, sale el safety car y todos los demás se aprovechan del coche de seguridad para parar y nos quedamos muy atrás", agregó.

"No obstante, así son las carreras, hay veces que te sonríe la suerte, desde luego que a nosotros no y hemos perdido muchos puntos. Ya no se puede hacer nada. Hoy ha sido así y ahora hay que pensar en Abu Dhabi", finalizó.

¿Cuáles fueron los resultados del Gran Premio de Qatar?

