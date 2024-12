DESPEDIDO un piloto de F1

Uno de los veteranos pilotos de la Fórmula 1 ha visto terminado antes de tiempo su tiempo en su escudería después de su abandono en el Gran Premio de Qatar.

Se ha confirmado que el piloto de Fórmula 1 de Alpine, Esteban Ocon, ha corrido su última carrera con el equipo en el Gran Premio de Qatar de 2024 después de una desastrosa salida este fin de semana.

La carrera de Ocon en Qatar terminó rápidamente después de ser eliminado por el piloto de Haas, Nico Hulkenberg, en la primera vuelta, su abandono marcó la última salida para su equipo actual antes de que el propio Ocon se mude a Haas para 2025.

Después del decepcionante gran premio, Ted Kravitz reveló a través de Sky F1 que Ocon será reemplazado por Jack Doohan, quien ya había sido confirmado como el reemplazo de tiempo completo de Ocon para la próxima temporada, y hará un debut temprano con Alpine en el GP de Abu Dhabi el próximo fin de semana.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Qué sucedió entre Esteban Ocon y Alpine?

"Entiendo que la situación del equipo es que Esteban Ocon estaba muy interesado en hacer la prueba, la prueba de postemporada el martes después del Gran Premio de Abu Dhabi para su nuevo equipo Haas, y fue a ver a Flavio Briatore, el hombre que toma las decisiones aquí en Alpine, y le dijo: 'Flavio, ¿puedo hacer la prueba?'

"Y Flavio le dijo, 'bueno, ¿qué hay para mí?' y parece que llegaron a un acuerdo, tal vez influenciado por lo que sucedió en la primera curva, tal vez no, no lo sabemos, y Flavio le dijo, 'puedes hacer la prueba para Haas si no corres en Abu Dhabi para Alpine porque me gustaría darle a Jack Doohan una ventaja en el empleo de Alpine el año que viene', finalizó.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!