Franco Colapinto reveló al culpable de su terrible resultado en la clasificación para el Gran Premio de Qatar 2024 de la Fórmula 1.

El corredor argentino dijo lo siguiente a los medios de comunicación tras quedar fuera en la Q1: "Creo que el viento influye bastante, no había nunca corrido con tanto viento por ahora.

"Esta es la primera carrera que hay mucho viento y especialmente a nosotros nos afecta mucho el viento, cuando es de atrás y cruzado es cuando más nos afecta, y el auto no se sintió muy bien la verdad, ayer, bueno ayer mucho menos, hoy se sintió mejor, en la carrera más que nada se sintió bien.

"Hoy en la quali no me sentí cómodo, pasaron un par de cosas en la vuelta que eran como bastante impredecibles y que no habían pasado antes, y nada, me hizo perder tiempo, hay que trabajar con el equipo para entender un poco el porqué, pero ha sido una lástima haber quedado largando tan atrás mañana.

"Hicimos un par de cambios que sé que no funcionaron mucho, no había hecho un performance run con este auto así que cambió todo un poco y no fue ideal, pero bueno, ya está, es par de fin de semana, lamentablemente no fue una buena quali y hay que remontar mañana", señaló.

¿Qué pasó en la clasificación del Gran Premio de Qatar 2024 de la F1?

Red Bull tuvo un auténtico milagro con Max Verstappen y Sergio Pérez en la clasificación para el Gran Premio de Qatar 2024 de la Fórmula 1. El equipo austriaco se llevó la pole position con el neerlandés gracias a un tiempo de 1:20.520 segundos, superando por apenas 0.055 segundos a George Russell de Mercedes.

Por otro lado, el corredor mexicano se metió en la Q3 luego de mucha semanas con complicaciones. Detrás del cuatro veces campeón del mundo, estarán los dos McLaren en segunda fila, por delante de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Finalmente, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergio Pérez y Kevin Magnussen completaron el Top 10 en ese orden.

Dentro de la Q2, se confirmó lo visto en la primera ronda y es la milagrosa recuperación de Red Bull con Checo y Max. Ambos pudieron progresar a Q3, aunque el mexicano con poca diferencia con el 11°, ese era Pierre Gasly, quien quedó fuera junto a Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda y Lance Stroll.

Franco Colapinto quedó eliminado en la primera ronda de eliminación de la sesión que ordena a los corredores para la carrera del día domingo. Su mejor vuelta en 1:22.594 le dio apenas el penúltimo sitio de toda la parrilla, solamente superando a Esteban Ocon.

Junto al piloto de Williams, Nico Hulkenberg, Liam Lawson y Alexander Albon quedaron eliminados y no estuvieron en la Q2. A continuación, te presentamos la tabla con todos los tiempos de la quali para la carrera del Gran Premio de Qatar 2024 de la Fórmula 1.

Lista de Pilotos

1. Max Verstappen

2. George Russell

3. Lando Norris

4. Oscar Piastri

5. Charles Leclerc

6. Lewis Hamilton

7. Carlos Sainz

8. Fernando Alonso

9. Checo Pérez

10. Kevin Magnussen

11. Pierre Gasly

12. Guanyu Zhou

13. Valtteri Bottas

14. Yuki Tsunoda

15. Lance Stroll

16. Alexander Albon

17. Liam Lawson

18. Nico Hulkenberg

19. Franco Colapinto

20. Esteban Ocon

