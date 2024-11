Franco Colapinto reveló qué lo arruinó durante la clasificación al Sprint Race del Gran Premio de Qatar.

El corredor argentino dijo lo siguiente a los medios de comunicación tras quedar fuera en la SQ3: "No me sentí mal, sentí que fue una vuelta más o menos buena. Tenía cosas para seguir trabajando y mejorando obviamente porque no conozco el circuito, pero estoy muy lejos y todavía no entiendo bien el por qué.

"Así que nada, hay que seguir trabajando. Obviamente que la suspensión vieja, todas las partes viejas que tengo en el auto no ayudan en nada. Tengo mucha idea de trampa en curva lenta, curva de media velocidad. Cuando les pido un poquito más a la goma adelante tengan mucho guay, empiezan a patinar.

"Y nada, voy muy de trompa, así que nos está costando meter velocidad en las curvas. Tenemos una mínima que acá es muy importante, curvas muy largas en las que nos está costando mucho mantener una mínima alta. Así que nada, un poco complicado la verdad por el fin de semana.

"Hay que trabajar para tratar de entender qué hacer por la mañana, pero definitivamente por ahora un poco complicado", señaló el piloto de Williams Racing.

¿Cómo quedó la clasificación para el Sprint Race del GP de Qatar?

La clasificación para el Sprint Race del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 2024 tuvo un final de infarto. Lando Norris se quedó con la pole gracias a un tiempo de 1:21.075 segundos, superando por apenas 0.063 a George Russell. En la segunda fila estará Oscar Piastri, quien cometió un error en su último intento, por delante de Carlos Sainz, Charles Leclerc y Max Verstappen.

El resto del Top10 quedó de la siguiente manera: Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg y Liam Lawson. Para la SQ2, Fernando Alonso encabezó a los corredores que quedaron fuera de la pelea por la pole para la carrera de velocidad.

Junto al bicampeón del mundo, no pasaron a la SQ3 Alex Albon, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Kevin Magnussen. Sergio Pérez quedó eliminado por Alexander Albon en la SQ1 rumbo al Gran Premio de Qatar 2024 de la Fórmula 1.

El corredor de Williams superó el tiempo del mexicano en la última vuelta por apenas 0.013 segundos, dejándolo en 16° posición y eliminado en la primera ronda de la clasificación para el Sprint Race. Junto a Checo, quedaron fuera Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Guanyu Zhou y Franco Colapinto.

Aquí está la tabla de la clasificación para la Sprint Race del Gran Premio de Qatar 2024 de la Fórmula 1.

