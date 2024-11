Lando Norris lanzó un durísimo ataque contra Sergio Pérez y Red Bull Racing por la pelea por el Campeonato de 2024.

En palabras recogidas por Motorsport.com, el corredor de McLaren dijo lo siguiente: "Quiero decir, hay pros y contras. Hay pros en el sentido de que Max Verstappen tiene que hacer todo su trabajo por su cuenta, lo que es para quitarse el sombrero.

"No tiene a nadie que le esté presionando, no tiene a nadie que esté probando otras cosas con el coche, no puedes hacer pruebas A-B y cosas así porque los datos no son tan valiosos cuando no tienes a alguien que esté rindiendo al mismo nivel.

"Hay muchas cosas que Max puede hacer que son fenomenales. Conducir al nivel que lo hace de forma constante sin un compañero de equipo que pueda presionarle de alguna manera, le hace la vida más difícil desde esa perspectiva. También desde la perspectiva del equipo.

"Pero, al mismo tiempo, sí, no hay presión. No tiene que ganar a nadie en su propio equipo, y eso le da cierta comodidad. Pero van juntos. A veces y en cierto modo, me gusta tener un poco de presión porque me hace hacer un trabajo un poco mejor.

"Espero que en algún momento tenga uno que pueda desafiarlo un poco más", comentó.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Las Vegas?

El Gran Premio de Las Vegas significó el sello para Max Verstappen de convertirse en cuatro veces campeón de Fórmula 1 pero dejó el Campeonato de Constructores al rojo vivo.

En el circuito de Las Vegas no hubo límites para Verstappen, que hizo todo lo necesario para Lando Norris no tuviera oportunidad de seguir con esperanzas de lograr el título en una carrera dominada por los dos autos de Mercedes.

Los resultados de Mercedes, sumados a los de Ferrari lograron aprovechar mucho la situación para apretar las cosas con McLaren, que vio a sus dos pilotos en rendimientos decepcionantes.

En la zona media, la competencia entre Alpine, Haas y Vsia Cash App RB también se ha seguido cerrando de manera importante.

1. McLaren 608 puntos

2. Ferrari 584 puntos

3. Red Bull Racing 555 puntos

4. Mercedes 425 puntos

5. Aston Martin 86 puntos

6. Alpine 50 puntos

7. Haas 49 puntos

8. Visa Cash App RB 46 puntos

9. Williams 17 puntos

10. Kick Sauber 0 puntos

