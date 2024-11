Sainz explica su VERDADERA relación con Leclerc

Carlos Sainz se ha abierto para hablar de lo que realmente significa su relación con Charles Leclerc dentro y fuera de la pista.

Después del incidente de Las Vegas, donde Leclerc explotó por la radio del equipo acerca de los comportamientos del español al momento de seguir las indicaciones del equipo.

Por este motivo, el piloto español decidió hacer una declaración sobre cómo es realmente la relación entre ambos pilotos.

Después de cuatro años como compañeros de equipo, Sainz dejó atrás el incidente de Las Vegas y explicó a la afición la manera en la que se llevan estos pilotos.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre Charles Leclerc?

“Veo a veces en las redes sociales que la gente piensa que no es verdad y que todo es publicidad y, sinceramente, me decepciona porque la gente a veces no puede entender que tenemos una relación profesional y en esa relación profesional pasamos por altibajos”, reveló.

“Pero luego también tenemos una relación personal y por mucho que la profesional pase por altibajos, la personal, te lo puedo asegurar, siempre ha sido muy, muy buena”, agregó.

“Es uno de esos chicos que sé que en el futuro, cuando no esté en la Fórmula 1, miraré atrás y diré que ‘me alegro de haberlo conocido, de haber entrenado con él y de poder tener muchos buenos recuerdos con él’”, finalizó.

