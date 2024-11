OFICIAL: Mercedes anuncia salida SORPRESIVA

Mick Schumacher, de 25 años, dejará Mercedes como piloto reserva a finales de año. El alemán se unió al equipo procedente de Brackley en 2023 y desempeñó principalmente un papel entre bastidores, como piloto de reserva y de simulador.

"Estoy agradecido con Toto y todo el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1, agradecido por los conocimientos que he adquirido en los últimos dos años, y que me han convertido sin duda en un piloto con más experiencia, porque he llegado a conocer mejor el aspecto técnico", abre Schumacher en el comunicado de prensa.

"Pero es difícil ver correr estos autos sin estar en la cabina. Quiero concentrarme al 100% en las carreras nuevamente. Quiero dedicarme por completo al lado deportivo del automovilismo. En última instancia, competir es lo que quieres como piloto". son las carreras las que te dan esa sensación que amas", comentó.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, comprende la elección del hijo del siete veces campeón campeón Michael Schumacher. “Desde su trabajo en el simulador y probando varios coches hasta su papel como parte del equipo en la pista, no podríamos haberle pedido más desde el primer día, se integró al equipo sin esfuerzo y se convirtió en un colega muy valorado para todos en Brackley y Brixworth, pero Mick es ante todo un corredor.

"Hemos visto tanto durante su paso por la Fórmula 1 como este año en el Campeonato Mundial de Resistencia que es un piloto de un nivel excepcional que merece competir entre los mejores. campeonatos", afirmó Wolff.

Schumacher pasó dos temporadas completas con Haas antes de unirse a las Flechas de Plata en 2023. En 2022 finalmente logró terminar entre los diez primeros dos veces, pero se vio involucrado en un golpe más de una vez.

En 2021, Schumacher compartió equipo con Nikita Mazepin, de quien todavía estaba al frente. Al año siguiente, Kevin Magnussen se incorporó y 'Schumi' tuvo dificultades especialmente para mantener el coche en la pista. Al final, Nico Hulkenberg se incorporó en 2023 y Schumacher pasó a Mercedes como piloto de reserva.

Además de su papel como piloto reserva, el piloto de 25 años también ha progresado en el Campeonato del Mundo de Resistencia como piloto de Alpine.

Relacionado: Estrella de Red Bull habla HONESTAMENTE de su salida del equipo

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos tras el GP de Las Vegas?

El Gran Premio de Las Vegas significó el sello para Max Verstappen de convertirse en cuatro veces campeón de Fórmula 1. En el circuito de Las Vegas no hubo límites para Verstappen, que hizo todo lo necesario para Lando Norris no tuviera oportunidad de seguir con esperanzas de lograr el título en una carrera dominada por los dos autos de Mercedes.

No logró ser un día del todo bueno para los pilotos hispanos, ya que aunque Saínz logró el podio, Checo apenas logró un punto mientras que Colapinto y Alonso se quedaron fuera de ellos.

Con esta gran carrera de Verstappen en Las Vegas logró quizá su título más importante de su carrera al hacerlo con el tercer mejor carro y en ocasiones ganar a pesar del auto de Red Bull, que decepcionó mucho en la temporada.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!