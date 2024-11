Alonso reclama INJUSTICIA en Las Vegas

Fernando Alonso tuvo una gran carrera de recuperación en Las Vegas pero terminó de cierta forma molesto por la injusticia de no haber terminado dentro de la zona de puntos.

Después de una carrera donde de nuevo el español hizo mucho más que su compañero en Aston Martin y mucho más de lo que el auto era capaz de darle, se quedó muy cerca de los puntos.

A lo largo de la carrera, el piloto de Aston Martin fue preguntando a sus ingenieros sobre la situación de la carrera y lo que necesitaban para mantenerse en la zona de puntos, desafortunadamente, no lograron el objetivo de Alonso.

En palabras posteriores a la carrera, Alonso externó su sentir respecto a la carrera que dió en Las Vegas.

¿Qué dijo Fernando Alonso a sus ingenieros a lo largo de la carrera?

"¿Cómo nos está yendo? Necesito leer la carrera", dijo Alonso en la vuelta 21 para poder comenzar a realizar una estrategia respecto a lo que tenían sus rivales.

"¿Qué sucede por delante? Estamos cazando a un grupo", preguntó Fernando en la vuelta 34 a falta de 16 vueltas del final de la carrera.

Finalmente, a falta de 10 vueltas para terminar la carrera, con Checo Pérez acercándose peligrosamente al español, no le quedó a Alonso más que preguntar por un posible salva vidas.

"¿Hay alguna posibilidad, compañero, de algún Safety Car o algo?", preguntó Alonso. "¡Puedes hacerlo, compañero! Checo está a 5,5 segundos por detrás", le respondieron.

Sin embargo, no pudo hacerse nada y aún al finalizar la carrera las esperanzas del español no decaían pero reconocía la impotencia de la gran carrera no verse reflejada en puntos.

"¡Qué injusto...! ¿No hay ninguna investigación ni nada que nos pudiera hacer sumar puntos? Si hubiera una carrera dentro de media hora, me subía otra vez y lo intentaba", finalizó Alonso.

