Sergio Pérez quedará muy cerca de una penalización tras cambiar una serie de componentes de su unidad de potencia en la previa a las FP1 del Gran Premio de Arabia Saudita.

La FIA publicó la lista de modificaciones en los autos de los equipos para el fin de semana de carreras en Jeddah.

Relacionado: Checo Pérez: Ferrari se acercará a nosotros en Jeddah

Ya se sabía desde hace unos días que Charles Leclerc volvería a cambiar un elemento de su UP, y sería sancionado con 10 lugares en la parrilla. Esto como respuesta al DNF del monegasco en la primera carrera del año.

Además, se supo que Carlos Sainz también cambió su motor por "precaución", pero no fue acreedor a una sanción.

El organismo rector informó que el RB19 de Checo Pérez tendrá cambios en su caja de cambios y en su unidad de potencia.

La caja de cambios del mexicano tendrá una nueva carcasa y nuevos componentes. Siendo este el primer cambio del tipo y no acreedor a una penalización.

Sin embargo, los cambios en su UP corresponden a la ES y a los controles eléctricos. El segundo componente es el mismo que le provocó problemas al monegasco de Ferrari, así que si el mexicano requiere un cambio más, quedará al borde de recibir la misma sanción de 10 posiciones.

Recordar que la FIA permite únicamente 2 nuevos Controles Eléctricos, por lo que el número 11 todavía podría hacer un cambio más. Pero, sin duda, el quedar tan cerca de la sanción al inicio de la temporada no es algo favorable.

New document: New PU elements for this Competition

Published on 17-03-2023 14:42 CEThttps://t.co/aGBjQXwkMN#F1 #Formula1 #FIA #SaudiArabianGP 🇸🇦 pic.twitter.com/4qaqbf1d0v