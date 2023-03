Ferrari ha anunciado que cambiaron el motor de Carlos Sainz por "precaución", luego de recibir sanción para Charles Leclerc por cambiar compuestos en su SF-23.

La fiabilidad ha sido un tema importante para el equipo de Maranello desde 2022. Leclerc vio cómo su coche fallaba prematuramente en Bahréin debido a un depósito de energía defectuoso.

Por lo tanto, el equipo optó por reemplazar la electrónica de control para el fin de semana en Jeddah y como resultado, el monegasco tendrá una penalización en parrilla de diez lugares.

El establo de carreras había sugerido previamente que las cosas irían mucho mejor con la confiabilidad en 2023, pero el equipo ya tuvo que hacer los cambios necesarios.

La Scuderia ha instalado una nueva unidad de potencia en la parte trasera del SF-23 de Carlos; sin embargo, no será sancionado porque está dentro del límite permitido. Cada piloto puede cambiar hasta tres motores por temporada, sin penalizaciones en la parrilla.

El equipo de Maranello ha indicado que la sustitución en el monoplaza del madrileño es una medida de precaución y eso da que pensar.

La escudería italiana ha trabajado en la fiabilidad de las piezas del motor durante las vacaciones de invierno, pero con el fallo de Leclerc en la primera carrera y un cambio de motor por precaución, los problemas no parecen haberse resuelto todavía.

