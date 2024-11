McLaren teme CATASTRÓFICO desenlace sobre Norris y Piastri

Zak Brown de McLaren Racing ha reconocido la posibilidad de que se desarrolle una feroz rivalidad entre Lando Norris y Oscar Piastri.

Si bien Brown confía en la capacidad de su equipo para gestionar cualquier conflicto interno, reconoce el riesgo que supone tener a dos pilotos muy talentosos y ambiciosos compitiendo bajo un mismo techo.

Actualmente, Norris tiene una ventaja imponente de 69 puntos sobre Piastri en la clasificación de pilotos, un testimonio de la experiencia y la forma del británico en su sexta temporada con el equipo.

Sin embargo, el notable progreso de Piastri en lo que es apenas su segunda campaña - que ha incluido sus dos primeras victorias en grandes premios de Fórmula 1- ha llevado a muchos a predecir que el joven australiano podría desafiar a Norris ya en la próxima temporada.

Los compañeros de equipo de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri

Ayrton Senna y Alain Prost tuvieron una feroz rivalidad en McLaren

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Norris vs Piastri: ¿una batalla en ciernes?

A pesar de los puntos La velocidad pura y la adaptabilidad de Piastri han impresionado tanto a McLaren como al paddock de F1 en general.

Los observadores señalan que pilotos tan parejos a menudo provocan tensiones en la pista que se desbordan, un escenario que McLaren está dispuesto a evitar.

El equipo tiene una historia de feroces rivalidades entre pilotos, incluyendo a Alain Prost y Ayrton Senna, quienes lucharon dos batallas consecutivas por el campeonato mundial cuando eran compañeros de equipo en el equipo en 1988 y 1989, así como Lewis Hamilton y Fernando Alonso en el equipo en 2007.

Hablando sobre la poderosa rivalidad entre Senna y Prost, Brown le dijo a Moto Auto und Sport: "No estoy preocupado, pero me doy cuenta de que algo así podría pasar si no tienes cuidado.

"Hay suficientes ejemplos del pasado. Piquet versus Mansell, Hamilton versus Rosberg. Mucho depende de las personalidades de los pilotos", declaró.

"Tenemos suerte de tener dos leones en la jaula, pero se llevan bien. La transparencia que cultivamos en McLaren crea confianza", agregó.

"Si amenaza una tormenta, tratamos de contenerla antes de que se acelere", continuó. Es por eso que siempre involucramos a nuestros pilotos en nuestras actividades de marketing juntos, jugamos al golf juntos, salimos a cenar juntos por la noche", mencionó.

"Esto nos ayuda a dominar situaciones difíciles, como la gestión del equipo en Hungría", finalizó.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!