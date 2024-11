¿Qué celebridades asistirán al Gran Premio de Las Vegas 2024?

La Fórmula 1 regresa al condado de Clark este fin de semana por segundo año consecutivo, con el Gran Premio de Las Vegas incluido en el repleto calendario de 24 carreras.

La estrella de Red Bull, Max Verstappen, buscará asegurar su cuarto campeonato en la franja de Las Vegas. Su sorprendente victoria en el GP de Brasil la última vez aplastó las esperanzas de su rival Lando Norris, la estrella británica que esperaba reclamar su primer título esta temporada.

El año pasado, el Gran Premio de Las Vegas fue un evento lleno de estrellas, con la asistencia de celebridades que iban desde la realeza del pop hasta otras estrellas del deporte.

Rihanna, Kylie Minogue, Paris Hilton, Heidi Klum y Shaquille O'Neal estuvieron presentes durante el fin de semana de carreras del año pasado, por nombrar algunos.

El actor de Hollywood Brad Pitt también fue visto en la parrilla, una aparición a la que los fanáticos de la F1 se han acostumbrado esta temporada gracias a sus frecuentes filmaciones en la pista y alrededor del paddock para la muy esperada película de F1 que protagonizará Pitt.

El actor y productor de 60 años interpretará a Sonny Hayes, un ex piloto que se encuentra nuevamente en el mundo de la F1, compitiendo junto a su compañero de equipo en APX GP, Joshua Pearce, interpretado por Damson Idris.

A pesar de que F1 se estrenará internacionalmente en junio de 2025, el rodaje aún se está llevando a cabo de acuerdo con el calendario real de F1, y es probable que Pitt e Idris sean vistos en el evento de este año en Las Vegas debido a que el rodaje continuará en las primeras horas del jueves y viernes por la mañana antes de la acción en la pista del fin de semana.

El rodaje de 'F1' continúa llevándose a cabo en fines de semana de carreras reales durante la temporada 2024.

¿Qué actos musicales se presentarán en el Gran Premio de Las Vegas?

Por supuesto, algunas celebridades asistirán al gran premio de este fin de semana en calidad de profesionales, con un programa de entretenimiento de primera clase preparado para los poseedores de entradas.

El programa de este año incluye a One Republic, Alesso y Ludacris actuando en el escenario T-Mobile en el Sphere. El DJ australiano Dom Dolla será el cabeza de cartel en LIV on the Grid, un club nocturno al aire libre ubicado en la azotea del Paddock Club, y Boyz II Men interpretará el himno nacional como parte del deslumbrante evento.

Esté atento a una gran cantidad de celebridades emocionantes que se hospedarán en los garajes del equipo, con influencers y celebridades de primera línea a menudo invitados como invitados de los equipos de F1.

Una estrella que definitivamente estará presente en la plaza de Las Vegas es el actor irlandés Paul Mescal, quien ya apareció en el GP de EE. UU. en Austin el mes pasado con Ferrari, los pilotos del equipo ya se unieron a Mescal en el estreno en Londres de su próximo éxito de taquilla Gladiator II con Paramount Pictures.

