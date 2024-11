El ATAQUE de Norris a Checo y Verstappen

Lando Norris lanzó un ataque a Red Bull Racing, equipo de Sergio Pérez y Max Verstappen por el pobre rendimiento que han tenido en 2024.

El británico afirmó que el neerlandés ahora debe correr más riesgos durante las carreras de F1, porque Red Bull Racing 'no está rindiendo' y McLaren y Ferrari, entre otros, le han adelantado en 2024.

Hablando con Formula1.com, esto dijo el piloto de McLaren: "Hacen lo que tienen que hacer para mantenerme detrás de él en el campeonato, porque él está bajo presión, Red Bull está bajo presión, no están rindiendo.

"Nosotros como equipo los adelantamos, Ferrari los adelantó. Ellos están haciendo lo mejor que pueden, nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos y cuanto más presión podamos ejercer sobre ellos, es probable que cometan más errores como este.

“Él hace lo que cree que es mejor y esa es una elección justa. Puede que no siempre sea lo correcto, pero siempre hacemos lo que creemos que es correcto y siempre hacemos lo que creemos que es mejor en ese momento.

“En cierto modo, piensas que la forma en que alguien es en persona y cómo interactúas con la gente puede ser muy diferente de cómo eres en la cancha. Es un mundo muy diferente allí en la pista que aquí [en el paddock].

"Es la primera vez que me encuentro en esta situación y el tiempo dirá cómo eso cambia. Pero por ahora todavía respeto a Max, creo que él me respeta, ¡pero tal vez me lo vuelva a preguntar a fin de año!", comentó.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Brasil?

El Gran Premio de Brasil demostró que Alpine va a cerrar muy potente y subió múltiples lugares en el Campeonato de Constructores gracias a la clase maestra de Verstappen.

En el circuito de Interlagos no hubo límites para Verstappen, que dominó la carrera de principio a fin con una espectacular remontada desde el lugar número 17 al primer lugar.

No logró ser un día bueno para los pilotos hispanos, ya que Colapinto y Sainz no terminaron la carrera por abandono, mientras Alonso y Checo terminaron fuera de puntos.

Esta victoria de Verstappen lo pone ya prácticamente con las manos en el título y la posibilidad de amarrar el campeonato en Las Vegas.

1. McLaren 593 puntos

2. Ferrari 557 puntos

3. Red Bull Racing 544 puntos

4. Mercedes 382 puntos

5. Aston Martin 86 puntos

6. Alpine 49 puntos

7. Haas 46 puntos

8. Visa Cash App RB 44 puntos

9. Williams 17 puntos

10. Kick Sauber 0 puntos

