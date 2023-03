Ángel Armando Castellanos

Jueves 16 Marzo 2023 09:19 - Actualizada: 09:19

Sergio Checo Pérez reconoció que le entusiasma volver a correr en Arabia Saudita. Recuerda con cariño su primera pole position, pero sabe que las cosas no serán iguales en este 2023.

El mexicano viene de ser segundo en el Gran Premio de Bahréin. Parece adaptado al RB19 y espera aprovechar eso para lucir en Jeddah.

“Me siento a gusto y la pole obtenida aquí hace un año me da confianza. Pero cada año es un reto diferente", reconoció en rueda de prensa.

Pérez sabe que hubo modificaciones al trazado de la pista y que eso hará que todo sea distinto con respecto a la temporada anterior.

"Me gusta el circuito aunque lo hayan cambiado y eso no me da certezas después del resultado del año pasado", expuso.

Degradación

El hecho de que las llantas vayan a desgastarse menos que en Sakhir significará que la Scuderia competirá de mejor forma. Sergio espera más de Carlos Sainz y de Charles Leclerc, igual que de Lewis Hamilton, George Russell, Fernando Alonso y Lance Stroll.

"He hecho algunas pruebas en el simulador, pero tendré que probarlo en vivo. No hay una degradación importante aquí como sucedió en Bahréin, creemos que Ferrari será fuerte, además de Aston Martin y Mercedes”, advirtió.