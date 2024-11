Martin Brundle JUSTIFICA el sesgo británico y críticas a hispanos

El comentarista de Sky Sports y ex piloto Martin Brundle niega que haya parcialidad a favor de los conductores británicos por parte de su empleador hacia otros pilotos.

Sky y otras publicaciones británicas son acusadas, incluidos pilotos hispanos y Max Verstappen, de que la información de los medios británicos no siempre es objetiva cuando se trata de un compatriota.

Verstappen se burló después de su victoria en el Gran Premio de São Paulo: "Aprecio que estés aquí, pero no veo a ninguna prensa británica. ¿Tuvieron todos que correr al aeropuerto o ¿No sabes dónde se llevará a cabo la conferencia de prensa?"

Adrian Newey, que es inglés, también opinó a principios de este año que los reportajes de Sky son "bastante nacionalistas" y que el canal tiene mucha influencia, afirmación con la que estuvo de acuerdo Verstappen.

Desde el momento de Verstappen en la rueda de prensa de Interlagos, muchos miembros de la prensa británica han reaccionado a la declaración, incluido ahora el veterano Brundle, que ha estado detrás del micrófono durante casi tres décadas.

Estamos bastante equilibrados

Brundle se sienta junto al comentarista David Croft casi todos los fines de semana de carrera, y es el hombre que analiza cada incidente durante las carreras y, a menudo, tiene que expresar su opinión.

Sin embargo, el expiloto de Fórmula 1 no cree que él o sus compañeros de Sky sean deliberadamente subjetivos a la hora de analizar incidentes o carreras. "No, no lo creo", respondió Brundle cuando se le preguntó en el Sky F1 Podcast si los pilotos británicos reciben atención adicional.

"Quiero decir, soy británico. Soy un ex piloto británico de Fórmula 1 y transmitimos principalmente a una emisora británica. Otros llevan nuestra señal a todo el mundo", detalló.

"Entonces, ¿lo hacemos nosotros? Si yo miro los Juegos Olímpicos, el Mundial de fútbol o la Eurocopa, los comentaristas son fervientes seguidores del país del que proceden", mencionó.

"No creo que hagamos eso. Me gusta pensar que estamos bastante equilibrados. Realmente lo creo", destacó.

Brundle continúa diciendo que ser un experto o comentarista es una Un trabajo difícil puede ser, ya que nunca sucede que todos estén de acuerdo contigo.

"Y en realidad, casi todos nos apoyan. Lo que he aprendido en estos 27, 28 años es que puedes decir mil cosas positivas sobre alguien y un comentario negativo, y ese comentario llega a esa persona a través de los fanáticos o sus familiares y amigos. Y a veces recibo un algunas miradas frías de reojo. Nadie se te acerca y te dice: 'Muchas gracias por lo que dijiste sobre nosotros'”, finalizó.

