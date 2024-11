El EMOTIVO homenaje de Hamilton a Schumacher

La estrella de Mercedes, Lewis Hamilton, ha rendido un impresionante homenaje a su compatriota y siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher en su último comunicado.

El británico y el alemán son, sin duda, dos de los mejores pilotos que se han puesto al volante de un monoplaza de Fórmula 1, y el debate sobre quién es el mejor seguirá durante generaciones.

En los últimos años, gracias a su talento, a la mayor cantidad de carreras en el calendario y al dominio de Mercedes, Hamilton ha podido batir récord tras récord de Schumacher, y el británico es ahora el que más victorias, pole positions y podios ha conseguido en la F1. Sin embargo, todavía quedan muchos récords de Schumacher intactos.

Una métrica en la que aún no ha superado a Schumacher, por ejemplo, es la de campeonatos mundiales, ya que ambos están empatados con siete.

Hamilton, que se unirá a Ferrari en 2025, todavía tiene la oportunidad de conseguir su octavo título, por supuesto, y sería un gran logro hacerlo con el equipo italiano.

El propio Schumacher ganó cinco de sus siete campeonatos mundiales con la Scuderia, lo que da lugar a una formidable asociación no muy distinta a la que hemos visto más recientemente entre Hamilton y Mercedes.

Sin embargo, Schumacher fue dos veces campeón cuando se unió a Ferrari en 1996, habiendo ganado su primer campeonato en 1994 y el segundo en 1995, ambos con Benetton.

Para celebrar el 30 aniversario del primer campeonato de Schumacher, se publicará un libro oficial a finales de este mes titulado 'World Championship Cars: Michael Schumacher'.

El libro presentará fotografías de estudio exclusivas de todos los coches de Schumacher que ganaron el campeonato y promete a los fans que 'captura el aura especial' de los vehículos campeones.

Increíblemente, Hamilton ha escrito el prólogo del libro, y el relato oficial de Michael Schumacher en X ahora comparte el legendario homenaje de una sola línea del británico.

Hamilton comienza el libro con un mensaje elegante: "De una leyenda a otra".

