El EXPERIMENTADO piloto que piden para suplir a Checo en Red Bull

Después de esta temporada, Red Bull Racing determinará quién obtendrá el segundo asiento junto a Max Verstappen. ¿Podrá Sergio Pérez quedarse en la escudería austriaca de F1? ¿O un joven se hará cargo? Sin embargo, otros proponen una teoría alternativa: Valtteri Bottas.

'Checo' está bajo crítica este año por su desempeño. No termina entre los cinco primeros desde el Gran Premio de Miami, disputado hace más de seis meses.

Red Bull ha perdido ahora el liderato del campeonato de constructores ante McLaren y no parece que Verstappen pueda compensarlo por sí solo. Aunque Pérez tiene contrato para el próximo año, aún no hay nada seguro sobre la alineación de pilotos del fabricante de bebidas energéticas.

"La Fórmula 1 es una meritocracia. Si el rendimiento no es bueno, entonces los contratos son inútiles. Al final de la temporada nos sentaremos juntos y tomaremos una decisión sobre quién es el mejor compañero de Verstappen en Red Bull", dijo el asesor Helmut Marko a F1 -Insiderel mes pasado.

Los nombres que principalmente circulan por el paddock como posibles sucesores de Pérez son Liam Lawson y Franco Colapinto. Lawson juega actualmente para el equipo hermano de Red Bull, VCARB, como reemplazo de Daniel Ricciardo.

Después de un año fuera del coche, el neozelandés recuperó diez puestos en el Circuito de las Américas para sumar puntos inmediatamente. Mientras tanto, Colapinto está impresionando en Williams como reemplazo de Logan Sargeant.

Para evitar tener que colocar a un piloto joven e inexperto al lado de Verstappen en 2025, Red Bull puede optar por utilizar a un veterano para una especie de año sabático. El nombre que ha surgido recientemente es Valtteri Bottas.

La semana pasada surgió la noticia de que Gabriel Bortoleto debutará con Kick Sauber, lo que significa que no hay lugar para Bottas en la parrilla. Sin embargo, el finlandés era visto como el segundo piloto ideal en Mercedes para apoyar a Lewis Hamilton. Puede que no sea tan mala idea que Red Bull quiera utilizar los servicios de Bottas.

¿Porqué consideran a Valtteri Bottas como la mejor opción ppara sustituir a Checo?

"Si te dijera estas palabras: 'Valtteri Bottas firma con Red Bull'... ¿Te parecería muy extraño?", Jennie Gow Comenzó a trabajar en el deporte del motor durante veinte años y desde 2011 en la Fórmula 1 como periodista y para la televisión y la radio británicas.

Continuó junto a sus coanfitriones en The Fast and The Curious -podcast.

"Sí, ¿verdad? Puedo verlo en sus caras. Digamos que Red Bull está buscando una solución de emergencia para ese segundo asiento... Si miras a los conductores que juegan el "Sabemos que juega muy bien en equipo. Si no tienes que ascender temprano, entonces esto podría estar bien", agregó.

