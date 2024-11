Verstappen APRUEBA al reemplazo de Checo

Jos Verstappen ha aprovado a Liam Lawson como segundo piloto de Red Bull para 2025, reemplazando a Checo Pérez.

El padre de Max Verstappen no ha tenido reparos en decir que su hijo está actualmente solo en la pelea ante McLaren y Ferrari.

Los complicados resultados de Red Bull han pasado factura en general al equipo, y si bien Max aún ha podido sortear algunos obstáculos, el dominio de temporadas anteriores se esfumó.

En palabras posteriores al Gran Premio de Brasil, el padre del tricampeón del mundo dio su visto bueno para la llegada del neozelandés como compañero de su hijo en la escudería principal de Red Bull.

¿Qué dijo Jos Verstappen sobre el posible compañero de Max en 2025?

“Sí, Max está solo en la pelea, pero a él no le importa. Ya sabes, tiene que hacerlo solo, sin Checo”, declaró Jos Verstappen

“Creo que Lawson está haciendo un muy buen trabajo. Me parece lógico que sí, está parado un escalón por delante de Pérez”, agregó.

“Que Lawson termine esta temporada allí y tome confianza. Luego el equipo tendrá que decidir qué hacer el año que viene”, señaló.

"Sí, me agrada la idea de que Lawson llegue a acompañar a Max, ciertamente yo no me opondré”, finalizó.

