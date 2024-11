¡Colapinto, MÁS CERCA QUE NUNCA de Red Bull!

Franco Colapinto estaría más cerca que nunca de definir su futuro en la Fórmula 1 y todo apunta a Red Bull Racing.

Varios periodistas presentes en Interlagos para el Gran Premio de Brasil 2024 reportaron que Christian Horner, jefe del equipo campeón, fue visto saliendo de las instalaciones de Williams en la previa al primer entrenamiento libre del fin de semana.

Durante los últimos días, han surgido muchos rumores con respecto a los próximos pasos del corredor argentino en la máxima categoría del automovilismo. Recordar que Franco no tiene asiendo para 2025 debido a que el equipo británico ya tiene a Alex Albon y Carlos Sainz con contrato.

Christian Horner has been spotted leaving the Williams motorhome.



