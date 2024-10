CONFIRMADO: Se define el futuro de Franco Colapinto en la F1

Han confirmado que Franco Colapinto tendría definido su futuro y su equipo dentro de la Fórmula 1.

De acuerdo con información del Diario Record, el fichaje del corredor argentino está hecho con Red Bull Racing: "Desde el final del gran premio de México que hubo comunicaciones entre el equipo de Red Bull y Williams para que Colapinto pase a Visa Cash App, es cierto.

"Era algo que se hablaba en los círculos de la Fórmula 1 y que bueno que cada día se va decantando en un pase de Colapinto a Red Bull.

"Yo no soy periodista de Fórmula 1 ni deportivo, yo me dedico a la política y a policiales y por gente que hay contactos que tengo dentro de la Fórmula 1 en este momento, yo viví en Europa muchísimo tiempo, trabajé allá y por eso tengo unos contactos que me dicen bueno esto está pasando y hay que mirarlo con cierta importancia.

"Y bueno, se está dando más o menos lo que hablábamos en los tweets del domingo, del lunes, de la semana pasada, ya se viene hablando del pase de Colapinto a Red Bull y bueno, con esta carambola de que Checo Pérez está saliendo también, le están siendo mal las cosas lamentablemente, Colapinto se le hace el espacio para que ingrese a Red Bull", comentó.

Relacionado: DESGARRADOR mensaje de Checo tras el GP de México

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos tras el GP de México?

El Gran Premio de México significó una importante oportunidad para Carlos Sainz de demostrar de qué está hecho como piloto.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez no hubo límites para Ferrari, que dominó la carrera de principio a fin.

No logró ser un día bueno, a pesar de que Sainz logró terminar primero, Alonso, Checo y Colapinto terminaron fuera de puntos.

Verstappen fue vencido por Lando Norris tras una fuerte sanción, por lo que hubo mucho recorte de puntos.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!