La RESPUESTA de Alonso a las críticas por las decisiones en su carrera

Fernando Alonso lanzó una contundente respuesta a las críticas que constantemente recibe por las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera.

En palabras recogidas por el Diario Marca, el bicampeón del mundo dijo lo siguiente sobre los cambios de equipo que ha hecho en su reconocida trayectoria: "Mira, mucha gente habla de lo de los cambios de equipo, pero creo que casi todos lo habrían hecho igual en mi lugar.

"Y yo también repetiría lo mismo que decidí. Lo que sí cambiaría quizás es el enfoque de cómo vivirlas, siempre hay momentos que toca disfrutar más y no lo haces porque no tienes experiencia, o madurez o capacidad para entender el momento.

"En muchas victorias, o campeonatos, solo pensaba en la siguiente victoria. Cuando gané el título, solo pensaba en el test de Paul Ricard que tendría dos semanas después. Así que si pudiese hablar con mi yo de 20 años le diría que disfrutara más de las cosas buenas y de las malas, del camino.

"Con 24 años era campeón del mundo y tenías que aislarte del mundo exterior, ahí tuve el refugio de mi familia, que me ayudaba y me ponía los pies en el suelo. Tenías que aislarte, lo que se ve en muchos casos como si fuera arisco o cerrado, lo que me llevó a ser catalogado como distante con la Prensa o el entorno", apuntó.

¿Cuándo debutó Fernando Alonso en Fórmula 1?

Fernando Alonso debutó en Fórmula 1 con Minardi en 2001, antes de pasar a Renault, donde se convirtió en el ganador más joven de un Gran Premio en 2003, aunque este récord lo batió el actual ganador del Campeonato de Pilotos, Max Verstappen, en 2016.

Fernando ganó dos títulos mundiales con la escudería francesa en 2005 y 2006. Luego logró muchos éxitos con Ferrari de 2010 a 2014. Honda regresó a la Fórmula 1 y se convirtió en proveedor de motores de McLaren a partir de 2015. Alonso se pasó a McLaren, pero no valió la pena. La unidad de potencia Honda tenía relativamente poca potencia y era increíblemente poco confiable.

Después de cuatro temporadas decepcionantes, el español decidió retirarse de la Fórmula 1. Ganó las 24 horas de Daytona y Le Mans, y se proclamó campeón del mundo del FIA WEC con Toyota. También se centró en las 500 Millas de Indianápolis.

El asturiano regresó a la Fórmula 1 en 2021 y tras dos temporadas con Alpine logró ocho podios con Aston Martin en 2023.

