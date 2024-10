Alonso lanza una BOMBA sobre su futuro en la F1

La estrella de Aston Martin, Fernando Alonso, ha lanzado una gran bomba sobre sus planes de retirarse inesperadamente de la Fórmula 1.

El dos veces campeón del mundo completó su carrera número 400 en el deporte en el Gran Premio de México el domingo, aunque fue en última instancia, un final decepcionante dado que no terminó la carrera.

En una carrera que la mayoría envidiaría, Alonso ha competido para siete equipos en su carrera, ganando dos campeonatos mundiales, 32 carreras y logrando 32 podios.

Sin embargo, el español tal vez nunca hubiera llegado ni cerca de las 400 carreras si su carrera hubiera resultado como se esperaba.

Fernando Alonso corrió para Ferrari entre 2010 y 2014

Fernando Alonso actualmente corre para Aston Martin

Relacionado: Sainz expone la DEBILIDAD de Ferrari

Fernando Alonso revela planes de retiro

En una revelación impactante, Alonso ha revelado que de hecho había planeado retirarse del deporte en 2009.

Hablando en el Beyond the Grid Podcast, Alonso explicó: "Lo que diría, cuando gané el campeonato en 2006 y luego me uní a McLaren, "Tenía un contrato de tres años: 2007, 2008 y 2009",

"Estaba 99 por ciento seguro de que 2009 sería mi última temporada de Fórmula 1. Ése era mi plan, un plan muy claro en mi cabeza", explicó.

"Gané el campeonato en 2005, lo volví a ganar en 2006, me uní a McLaren por tres años y ese era mi último contrato en mi cabeza", declaró.

Fernando Alonso fue compañero de equipo de Lewis Hamilton en McLaren en 2007

Teniendo en cuenta que en 2009 habría cumplido 28 años, es una cifra muy elevada teniendo en cuenta que actualmente tiene 43 y no muestra signos de una salida actual del deporte.

Cuando se le preguntó qué habría hecho si esa decisión se hubiera hecho realidad, respondió: "No lo sé. Ser campeón de Fórmula 1 va más allá de mi imaginación más descabellada. Entonces, ¿qué más puedo hacer aquí?"

"Pero, después de la Fórmula 1, hay una vida diferente fuera, y ni siquiera tanto sobre el automovilismo. Estaba pensando que tendré una familia, haré cosas normales, días normales”, finalizó.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!