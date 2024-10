Red Bull OBLIGA a Lawson a disculparse

Liam Lawson tuvo ayer una seria pelea con Sergio Pérez durante el Gran Premio de México. Los dos pilotos de la familia Red Bull entraron en contacto, lo que provocó que Pérez dañara su pontón. Lawson luego le mostró el dedo medio al mexicano, pero ahora se disculpó por ello.

Lawson fue ascendido al equipo Visa Cash App RB después del Gran Premio de Singapur y desde entonces inmediatamente acaparó la atención.

También logró volver a aparecer en los titulares en México, pero esta vez fue un poco menos positivo que antes. Lawson se vio involucrado en un incidente con Pérez, piloto que, al igual que el neozelandés, forma parte de la familia Red Bull.

La situación se puso aún más picante porque, según los rumores, Lawson tiene muchas posibilidades de ocupar pronto el asiento de Pérez junto a Max Verstappen. Sin embargo, Lawson se hizo un flaco favor en México.

Relacionado: BRILLANTE Sainz; Checo, abandonado por Red Bull la qualy del GP de México 2024

Lawson y Pérez en pleno combate en México

En la vuelta 19, Lawson se peleó con Pérez en la curva 4. Fue empujado fuera cuando el Red Bull intentó adelantarlo, pero Lawson mantuvo su pierna rígida y el Luego, dos chocaron en la siguiente curva a la derecha.

El borde del piso y el pontón de Pérez resultaron dañados y, según Red Bull, esto le costó alrededor de 65 puntos en carga aerodinámica.

Pérez volvió a ser superado poco después por Lawson en la recta y el piloto de Racing Bulls no pudo resistirse a levantarle el dedo corazón a Pérez, algo que fue retransmitido en directo por televisión. Lawson ahora reconoce que no debería haber hecho esto, pero no cree que haya hecho mucho mal.

Marko señala a Lawson como el culpable

Según el Dr. Helmut Marko hizo algo malo por su alumno. "Fue una colisión innecesaria, de la que considero a Lawson el culpable", afirmó el director general en una entrevista con ORF.

A Marko le gusta que Lawson intentara luchar tan duro, pero no con un piloto del mismo establo. "Si hubiera sido otro, sí, pero no el equipo hermano", afirmó el austriaco.

Lawson se disculpa por haberle dado el dedo medio a Pérez

Lawson también reconoció después que probablemente no era muy conveniente para él y Pérez pelear así en la pista.

"No creo que a Helmut Marko le guste esto", dijo. "Está fuera de lugar, no es algo que debas hacer". Lawson sí cree que Pérez le "bloqueó" y trató de "arruinarle la carrera". "Pero no es una excusa. No debería haberlo hecho [el dedo medio, ed.], y por eso pido disculpas".

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado