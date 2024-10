El TRUCO de Sainz para ganar en el GP de México

Carlos Sainz dió una carrera perfecta en el Gran Premio de México y logró obtener una nueva victoria dentro de Ferrari, logrando mantener a raya a Max Verstappen.

Sainz arrancó desde la pole el Gran Premio de F1 de Ciudad de México y eso le permitió poder llevarse la victoria. El piloto de Ferrari explicó la extraña trazada que tomó en la última curva de su vuelta de clasificación.

Carlos estuvo impecable en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Fue fácilmente el más rápido en la primera tanda de la Q3. Su vuelta de 1:16.055 fue suficiente para situarlo a tres décimas de los demás.

Parte importantísima para la victoria de Carlos Sainz en México fue que logró reponerse rápidamente con una agresiva maniobra para recuperar el liderato que no volvería a soltar.

Después de la carrera, Carlos explicó lo importante de todo el fin de semana.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre el truco de Lando Norris?

"Es sólo cosa de Lando, algo que normalmente le gusta hacer, " Sainz respondió cuando se le preguntó sobre su inusual línea de carrera. Fue compañero de equipo de Norris en McLaren en 2019 y 2020. Norris comenzará la carrera en México desde la P3.

"Creo que es algo así como iRacing o algo así. Le gusta recorrer una distancia corta hacia la línea. Pensé: 'Bueno, no estoy perdiendo nada, y tal vez incluso reducir la distancia un poco más rápido lo hará más rápido'. "Quizás me dé una milésima de segundo extra. Recuerdo de nuestro tiempo en McLaren que lo hacía mucho y me sorprendió un poco", señaló.

¿Cuáles fueron los resultados del Gran Premio de México?

1. Carlos Sainz

2. Lando Norris

3. Charles Leclerc

4. Lewis Hamilton

5. George Russell

6. Max Verstappen

7. Kevin Magnussen

8. Oscar Piastri

9. Nico Hulkenberg

10. Pierre Gasly

11. Lance Stroll

12. Franco Colapinto

13. Esteban Ocon

14. Valtteri Bottas

15. Guanyu Zhou

16. Liam Lawson

17. Checo Pérez

18. Fernando Alonso

19. Alexander Albon

20. Yuki Tsunoda

