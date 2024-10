GALERÍA: Mariachi, luchadores, taqueros, las mejores imágenes de pilotos en el GP de México

El Gran Premio de México es una de las carreras más importantes en el calendario de la Fórmula 1 cada año por el gran folklore que genera, desde los aficionados hasta los mismos pilotos.

Han comenzado las actividades en el GP de México y desde que llegaron a la Ciudad de México los pilotos, han estado en diferentes actividades tradicionales del país azteca.

Lucha libre, taquerías, flores regionales y demás. Los pilotos han aprovechado el tiempo en una de las carreras que ha sido condecorada en múltiples ocasiones como la de mejor ambiente en el año.

A continuación, daremos algunas muestras de fotografías y videos de los pilotos, que desde marichis hasta luchadores han estado ejerciendo antes de ponerse sus cascos y arrancar sus monoplazas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Encabezados por Checo Pérez, Max Verstappen, Carlos Sainz, Charles Leclerc y Valtteri Bottas, estos son algunos de los pilotos que se les ha visto más involucrados en el GP de México.

Valtteri Botas ya anda taqueando en CDMX tu que no fuiste al GP de México porque no te alcanza para comer en Polanco #F1 #GPdeMexico pic.twitter.com/K7mfIQRB4k

Unveiling the new jersey for the #MexicoGP, designed with striking details inspired by Mexican aesthetics.