Red Bull ha revelado un plan que debería preocupar a Sergio Pérez sobre su futuro en el equipo.

Helmut Marko, asesor de la escudería, se pronunció ante AutoSport sobre las posibilidades de una prueba para Yuki Tsunoda en el equipo principal de Milton Keynes: "Tenemos algunos planes para Abu Dhabi, sí, pero tenemos varios pilotos, ya sabes.

"Tenemos a [Isack] Hadjar, por ejemplo, y ahora tenemos a Liam [Lawson]”, comentó el directivo de la formación británica.

Koji Watanabe, presidente de HRC, reveló a Autosport el plan que ha hablado con el equipo de Milton Keynes en relación al ascenso de Yuki Tsunoda: "En cuanto a Tsunoda, nuestro objetivo es que trabaje duro y se asegure un asiento en Red Bull Racing. Creemos que tiene el talento.

"Por supuesto, las decisiones sobre los pilotos dependen en última instancia del equipo, pero como socio hemos solicitado encarecidamente que se le dé a Tsunoda la oportunidad de conducir y probar un coche de Red Bull.

"Queremos al menos darle la oportunidad de demostrar su habilidad. También he hablado directamente con Christian sobre esto. No lo ha descartado. Todavía no se ha decidido nada, pero creo que debemos proceder correctamente", comentó hace unos días.

¿Como marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Estados Unidos?

El Gran Premio de Estados Unidos demostró que Ferrari puede aún tumbar a Red Bull del segundo lugar en el Campeonato de Constructores gracias al 1-2 que lograron.

En el Circuito de las Américas no hubo límites para Ferrari, que dominó la carrera de principio a fin, especialmente tras los constantes errores de Norris en la salida y al final de la carrera.

Red Bull Racing todavía aspiraba a luchar por recuperar terreno ante McLaren, pero el doble podio de Ferrari dejó claro que la verdadera preocupación que deben tener es no caer al tercer lugar

McLaren ya tiene 40 puntos de diferencia sobre Red Bull mientras Sauber sigue sin sumar un solo punto en la temporada.

1. McLaren 544 puntos

2. Red Bull Racing 504 puntos

3. Ferrari 496 puntos

4.Mercedes 344 puntos

5. Aston Martin 86 puntos

6. Haas 38 puntos

7. Visa Cash App RB 36 puntos

8.Williams 17 puntos

9. Alpine 13 puntos

10. Kick Sauber 0 puntos

