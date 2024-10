El ÚLTIMO deseo de Carlos Sainz con Ferrari

Carlos Sainz confesó cuál es el último deseo que tiene con Ferrari antes de partir a Williams para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Hablando con los medios de comunicación tras el Gran Premio de Estados Unidos, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente: "Espero que haya más oportunidades, porque obviamente esta me parece que era una de las mejores oportunidades del año para ganar una carrera antes de irme de Ferrari.

"Y por eso pues hoy no me veis igual tan contento, pero sí, si hay más oportunidades intentaré, sí, estar seguro que las aprovecho. Ha sido uno de esos fines de semana en los que me he encontrado muy a gusto con el coche, he ido muy rápido, tanto al sprint como en clasificación y en carrera.

"La verdad es que también estoy contento de ver al equipo acabar primero y segundo del WCC. "Por otro lado, un poco de lo que podría haber sido, ¿no? Porque, evidentemente, yendo tan rápido eres tú el que quieres ganar la carrera, y me encontré un poco bloqueado ahí en la salida.

"A partir de ahí, bueno, intenté marcar mi ritmo, intenté pasar a Max, luego tuve un problema con el motor y perdimos un par de segundos que me hicieron perder las redes y la oportunidad de pasarle.

"Iba muy rápido, creo que era el más rápido con el neumático duro, pero no fue suficiente porque perdí mucho tiempo en el primer stint”, concluyó.

¿Como marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Estados Unidos?

El Gran Premio de Estados Unidos demostró que Ferrari puede aún tumbar a Red Bull del segundo lugar en el Campeonato de Constructores gracias al 1-2 que lograron.

En el Circuito de las Américas no hubo límites para Ferrari, que dominó la carrera de principio a fin, especialmente tras los constantes errores de Norris en la salida y al final de la carrera.

Red Bull Racing todavía aspiraba a luchar por recuperar terreno ante McLaren, pero el doble podio de Ferrari dejó claro que la verdadera preocupación que deben tener es no caer al tercer lugar

McLaren ya tiene 40 puntos de diferencia sobre Red Bull mientras Sauber sigue sin sumar un solo punto en la temporada.

1. McLaren 544 puntos

2. Red Bull Racing 504 puntos

3. Ferrari 496 puntos

4.Mercedes 344 puntos

5. Aston Martin 86 puntos

6. Haas 38 puntos

7. Visa Cash App RB 36 puntos

8.Williams 17 puntos

9. Alpine 13 puntos

10. Kick Sauber 0 puntos

