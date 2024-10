Colapinto señala el AUDAZ motivo que le dio puntos en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto de nuevo ha sumado puntos en una carrera de Fórmula 1, y eso no solo tiene responsabilidad en sus manos al volante, sino también en su cerebro estratégico.

Colapinto volvió a sorprender con una gran actuación al vencer de nuevo a su compañero Alexander Albon y darle más puntos a Williams, en gran parte gracias a una insistente recomendación del piloto a su equipo técnico y de estrategia.

Además, ha destacado el gran afecto que tuvo de parte de sus compatriotas argentinos que se dieron cita en el Circuito de las Américas para apoyarlo.

En palabras posteriores a la carrera, Franco explicó lo que buscaría hacer en caso de no conseguir el asiento de Sauber para la siguiente temporada.

¿Qué dijo Franco Colapinto sobre su audaz estrategia?

"Valió la pena, el equipo no quería largar con gomas duras y yo les dije dale que salimos en lugar 15, vamos a poner una gomita más dura e ir un poco más largo, a ver qué pasa y no querían, no querían y los convencí", señaló

"Obviamente que fue es una una cosa un poquito arriesgada, pero que nos salió bien, creo que porque yo sabía y pensaba que teníamos muy buen ritmo", agregó.

"Quería estar un poco más en aire limpio para sentir y para mostrar un poco el ritmo que teníamos y bueno, fue muy bien, así", finalizó.

