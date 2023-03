Nazario Assad De León

Lunes 13 Marzo 2023 09:09

El CEO de Alpine, Laurent Rossi, ha revelado la línea que ni Pierre Gasly ni Esteban Ocon pueden cruzar si quieren seguir compitiendo libremente.

Ocon y Gasly tienen una relación históricamente helada, aunque la pareja parece haber dejado esto atrás desde que se vincularon en Alpine.

Sin embargo, el equipo ha soportado una buena cantidad de luchas internas, con Fernando Alonso y Ocon tocándose dos veces en el espacio de una vuelta en Brasil el año pasado.

Cuando se le preguntó en el podcast de Beyond the Grid cómo es disciplinar a los conductores en estos casos, Rossi dijo: "Es algo delicado porque no quieres disciplinar a esos muchachos en el sentido de que lo que los hace campeones es su deseo instintivo de luchar, de convertirse en animales en la pista."

"Es lo que los separa de nosotros y pueden ser las personas más amigables fuera de la pista, pero en la pista cuando la visera está abajo, simplemente se convierten en bestias. Así que quieres mantener eso. No quieres frenar eso."

"Es por eso que siempre he dicho que los dejen correr".

Si se comportan como niños, serán tratados como tal

Pero esta filosofía tiene sus límites, y Rossi agrega: "Les dije, les dije que los dejaré correr, mientras se comporten como adultos, los trataré como adultos."

"Si empeoran la situación del equipo. Si uno de ustedes está en la zanja y no terminamos y no tenemos tantos puntos como podríamos tener porque el auto tiene el potencial, eso significa que se han comportado como niños. Los trataré como niños.

"Básicamente castigaría a uno de ustedes ó a los dos y lo haré". sentenció el dirigente.