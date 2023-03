Nazario Assad De León

Lunes 13 Marzo 2023 08:25

El director del equipo de Haas, Guenther Steiner, cree que Mick Schumacher sabía que su destino estaba escrito, antes de despedirlo de Haas.

Schumacher apareció junto a Nikita Mazepin y Kevin Magnussen durante su período de dos años con el equipo estadounidense.

Después de una temporada 2022 difícil que estuvo marcada por accidentes de alto costo en Arabia Saudita y Mónaco, el alemán fue reemplazado por su compatriota Nico Hulkenberg.

Al explicar la decisión, Steiner le dijo a iNews: “Simplemente me senté con él y le expliqué que necesitábamos que el equipo avanzara con un piloto experimentado.

"Es parte del trabajo. No es algo agradable de hacer. No lo disfruto, pero solo tienes que ser profesional al respecto.

"Lidiar con un Schumacher no es fácil, como se puede imaginar. Era un adulto al respecto. No estaba feliz."

"Yo diría que vio la escritura en la pared. Es un chico inteligente. Tenía dos años. No llegamos a donde queríamos y tuve que hacer algunos cambios. No puedes golpear a un caballo muerto".

El drama de Steiner Netflix "no actúa"

Durante la última serie de la serie documental de Netflix Drive to Survive, se escucha a Steiner decir: "Está preocupado por sobre calentar el frenos?

"F**kin' 'ell. Va tan jodidamente lento que no necesita los frenos”.

Mick Schumacher y Guenther Steiner la última temporada

Reflexionando sobre estos comentarios, Steiner sostuvo: “No hice nada más que mi trabajo. No estoy actuando. no lo he visto"

"No soy un actor que se mira a sí mismo para mejorar. Necesito hacer mejor mi trabajo para obtener mejores resultados, no mirarme a mí mismo en la televisión."

"No voy a cambiar. Soy demasiado viejo para eso. No es bueno, no es malo. Tengo que lidiar con eso. Creo que los patrocinadores están contentos”.