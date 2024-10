Alonso AMENAZA a otro piloto

Liam Lawson reveló que Fernando Alonso lo amenazó al discutir en Austin durante las actividades del sábado en del Gran Premio de Estados Unidos.

Lawson ha afirmado que Alonso le amenazó con joderlo tras un altercado durante la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

Compitiendo por primera vez esta temporada Lawson consiguió irritar al experimentado piloto español cuando intentaba adelantarlo durante la carrera sprint.

El neozelandés reveló que Alonso se había molestado por sus esfuerzos, pero no estaba seguro de por qué el español se había dirigido a él después de la carrera.

¿Qué dijo Liam Lawson sobre Fernando Alonso?

"No lo sé, dijo que me jodería y supongo que cumplió su palabra", dijo Lawson.

"Estaba muy enfadado, no sé por qué. Estábamos compitiendo por la P16 y no sé por qué estaba tan enfadado. Sí, no lo sé. Es lo que hay. Espero que pueda superarlo y sigamos adelante", agregó Lawson.

"Sólo fuera de la caja jugando juegos. Es lo que es, es parte de él, no me molesta. Entiendo que tuvo una carrera bastante horrible, así que puedo entender por qué está molesto. Pero si hubiera hecho algo mal me habrían sancionado", señaló.

"¡No creo que tengamos rivalidad! Sólo tuvimos un incidente en la carrera, y podemos superarlo y seguir adelante", finalizó Lawson.

¿Qué respondió Fernando Alonso sobre su incidente con Lawson?

"Eso es entre nosotros", dijo molesto el español.

"Hoy, en el sprint, hemos luchado muy, muy duro. Luchó muy duro, en mi opinión, por el 16º, 17º. Pero ya sabes, no podemos hacer nada. Ya sabes, mientras uno de los dos coches levante la velocidad, nunca hay un accidente. Así que hoy ha sido mi caso", agregó.

"Cada uno en la pista se comporta como quiere, y para mí, lo de hoy fue innecesario. Todo el mundo puede tener opiniones diferentes", señaló.

"En la recta, creo que casi chocamos, a 300 y pico y luego la forma en que apretó, a la salida de las curvas, ya sabes, al límite de la propia pista. Ya sabes, en la primera vuelta de 11", destacó.

"Pero como he dicho, no quiero hacer una gran cosa. Por supuesto, no hay penalización cuando alguien se sale en 16/17, esa fue probablemente la mayor sorpresa", finalizó molesto.

