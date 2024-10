El INCREÍBLE gesto de Alonso con Newey para Aston Martin

Fernando Alonso le envió un mensaje a Adrian Newey antes de su gran fichaje por Aston Martin, diciéndole al gurú del diseño que si quería un cambio, a Alonso le encantaría trabajar con él.

Newey anunció el mes pasado que se unirá a Aston Martin como socio técnico gerente en F1 2025, y el británico se despidió del equipo después de 19 años y 12 títulos con dos más en el horizonte.

Su acuerdo con Aston Martin se confirmó el mes pasado, poniendo fin a meses de especulaciones que inicialmente vinculaban al piloto de 65 años con Ferrari con reuniones secretas en aeropuertos e incluso una visita no confirmada a Maranello.

Sin embargo, Ferrari se mostró reacio a verse arrastrado a una guerra de ofertas por Newey, lo que abrió la puerta a la gran oferta de Aston Martin que también incluye acciones del equipo.

El representante de Newey, Eddie Jordan, ha insistido en que el británico no estaba motivado por el dinero, podría haber sido un simple mensaje de texto de Alonso lo que inclinó las probabilidades a favor de Aston Martin.

El español reveló que mientras los rumores continuaban, envió un mensaje a Newey solo para descubrir que el propietario del equipo, Lawrence Stroll, también estaba haciendo su magia para persuadir a la leyenda del diseño para que se uniera a Aston Martin.

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre la llegada de Adrian Newey?

"Tenía la esperanza de que Adrian se uniera cuando decidió dejar su equipo anterior. Para empezar, sueñas con que puede ser una posibilidad", dijo Alonso.

"Hubo un par de rumores de que se uniría a diferentes equipos y le pregunté a Lawrence, le pregunté a Martin Whitmarsh, le pregunté a varias personas del equipo si nos habíamos puesto en contacto con Adrian", agregó.

"Incluso terminé contactándolo. Tengo su número de teléfono y le escribí un mensaje: 'Qué sorpresa. Si alguna vez piensas que te gustaría un nuevo desafío, me encantaría trabajar contigo algún día'”, señaló.

“Y luego me enteré de que Adrian y Lawrence estaban en contacto. Lawrence me mantuvo al tanto de las negociaciones. Cuando Adrian decidió unirse, me sentí muy feliz pero también muy orgulloso; orgulloso de que quisiera trabajar con nosotros y de que creyera en nuestro proyecto”, destacó.

“También demuestra lo que Lawrence puede hacer; solo Lawrence puede hacer ciertas cosas. No hay límites para su pasión por el automovilismo y su visión para Aston Martin Aramco. Nunca he visto nada igual: alguien tan decidido, tan apasionado. Es una inspiración para todos nosotros en el equipo. Es un privilegio trabajar con él”, prosiguió.

Alonso se unirá a Newey el próximo mes de marzo para buscar su primera victoria en un Gran Premio desde el Gran Premio de España de 2013. Espera seguir en la parrilla cuando la influencia de Newey se sienta en Aston Martin.

“Mentiría si dijera que no he pensado en ello. Adrian llegará en marzo del año que viene y dedicará su tiempo a 2026, así que veremos cómo me siento al final del 2026 y si puedo seguir: será una decisión que tomemos juntos como equipo, con Lawrence, con Adrian", afirma el doble campeón del mundo..

“Para mí es una oportunidad increíble porque conducir uno de los coches de F1 de Adrian es algo muy especial, pero también porque cuando trabajas con gente del calibre de Adrian hay mucho que puedes aprender de ellos. Es enormemente gratificante”, finalizó.

