Confirman el MALTRATO de Red Bull a Checo

Han confirmado el maltrato a Sergio Pérez dentro de Red Bull Racing a lo largo de su paso por la escudería de Milton Keynes.

Oscar Larrauri, ex piloto argentino con paso en la Fórmula 1, comentó sobre la situación que vive Checo en una entrevista con Clasificando.com y declaró esto: “Yo creo que Checo no anda lo que tiene que andar por culpa de Verstappen.

"Porque Verstappen no lo quiere cerca, entonces no tienen el mismo auto, eso es de cajón. Y el equipo siempre estuvo consintiéndolo como un chico mimado a Verstappen.

"Entonces estaba continuamente peleando con su compañero de equipo, o quitándole cosas para que no ande su compañero, porque ‘Checo’ Pérez cuando empezó tenía resto, estaban peleando mano a mano.

"De un momento a otro empezó a no andar, a no andar, a no andar. En las últimas carreras le dieron un poco más, para ver si lo puede ayudar a Verstappen", comentó el sudamericano.

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.

