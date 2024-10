El presidente de la FIA EXPLOTA contra la prensa

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, al igual que Adrian Newey, critica el papel de los medios de comunicación británicos y afirma que él mismo también ha sido demonizado por la prensa.

El Emirato está cubierto porMotorsport.com preguntó qué piensa del comentario de Newey y cuando se le preguntó si Max Verstappen está siendo tratado de manera justa, indica que principalmente quiere hablar de sí mismo.

Poco después de que se anunciara que Newey se cambiaría a Aston Martin, también apareció en línea un podcast con el diseñador de 65 años. Newey fue sincero sobre su salida del equipo austriaco y también se tomó un tiempo para discutir el papel de los medios británicos.

Newey, por ejemplo, cree que Sebastian Vettel en el pasado no siempre ha sido tratado de manera justa por la prensa británica, que en su opinión actúa de forma un tanto nacionalista. Según Newey, lo mismo se aplica a Verstappen, quien a sus ojos estaba demonizado.

El presidente de la asociación internacional de deportes de motor ahora tiene su propia disputa con Verstappen y eso se debe al juramento de Van Verstappen durante la conferencia de prensa en Singapur. El holandés ha recibido un servicio comunitario para ello, pero aún no se sabe qué tendrá que hacer el tricampeón y si lo hará.

¿Qué dijo Mohamed Ben Sulayem sobre los medios de F1?

"Respeto a Max. Porque también he sido corredor y campeón. Y respeto a los ganadores y campeones", habla Ben Sulayem sobre Verstappen en relación con los medios británicos. Sin embargo, lo que más quiere es resaltar su propia batalla con la prensa británica.

"He visto lo que se ha escrito sobre él. Pero hablemos de mí. Si miras lo que me hicieron los medios británicos... Me pusieron en la picota. Aunque no me acusaron de nada... Y siguen adelante, ", explica el presidente.

Ben Sulayem señala lo que cree que es una causa clara: "Quieren ganar más dinero y más atención para sí mismos. Eso es lo que hacen, por supuesto".

Por lo tanto, el presidente espera que se trate menos de él y más del deporte: "¿Podemos simplemente ¿Detener todas esas tonterías? ¿Podemos volver a la normalidad y hablar sobre qué es lo mejor para el deporte? ¿Es eso posible? Pero si los medios no quieren eso, entonces tienen que saberlo por sí mismos".

