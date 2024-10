Periodista denuncia ATAQUES por parte de fanáticos de Checo Pérez

Un periodista salió a denunciar ataques por parte de aficionados a Sergio Pérez luego de sacar un reporte sobre el futuro del mexicano.

Joe Saward fue quién reportó que había circulando un rumor sobre el supuesto retiro de Checo en el próximo Gran Premio de México. Esto le generó muchas críticas y señalamientos, algo que incluso el propio piloto de Red Bull Racing salió a desmentir.

Luego del suceso, el periodista salió a decir lo siguiente en su blog personal: "Si yo fuera Pérez me avergonzaría de tener fans así –aunque no me importa si lo está o no–, pero se podría concluir que no le importa tener una jauría de perros de ataque que lo defiendan y que, por lo tanto, hagan que algunas personas duden antes de criticarme.

"Sin duda, mis seguidores habrán notado que tuiteo menos que antes. Esto se debe al abuso. Uno se aburre de lidiar con eso. Por las estadísticas que tengo, está claro que no muchos de los fans abusivos leen el blog.

"No está en español, así que ¿por qué lo harían? Sin embargo, hubo algunos que tergiversaron (o malinterpretaron) lo que estaba escrito e incitaron a la gente a atacarme", denunció.

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.

