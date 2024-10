La cualidad de Sainz que ILUSIONA a Williams

James Vowles considera que la dupla de Carlos Sainz y Alex Albon será la mejor de la parrilla en 2025.

El jefe de Williams ha explicado por qué cree que la nueva alineación del equipo tiene condiciones para ser la mejor de la parrilla la siguiente temporada.

Aspectos como la velocidad pura, la ética de trabajo duro fuera de pista y la disposición de ayudar a la fábrica son una combinación valiosa y difícil de conseguir en la categoría reina.

La gran mejora que ha tenido Williams como equipo bajo el liderazgo de Vowles ha convertido a la escudería de nuevo en un lugar atractivo y de confianza para los pilotos.

El fichaje del español ha ilusionado mucho al británico y en el podcast Beyond The Grid, Vowles expresó sus motivos para justificar su postura.

¿Qué dijo Williams sobre Carlos Sainz y Alexander Albon?

"Esa es mi opinión, déjame dar algunas razones. Los dos están rindiendo a un nivel realmente alto y Carlos ha pilotado contra muchos grandes pilotos. Contra Lando y tuvo éxito, contra Charles ha habido más altibajos, pero ha estado ahí siempre, hay pocas diferencias entre ellos. Contra Max en Toro Rosso, fue excepcional durante su primera temporada", declaró.

"No es que no haya sido desafiado durante toda su carrera, ha sido desafiado, y ha mantenido el tipo. Eso sí, no se trata sólo de eso. No es sólo lo que pasa en el coche, sino fuera del coche. Durante el tiempo que he estado con él, quiere impulsar al equipo, quiere aprovechar cada minuto para hacer a este equipo más y más exitoso. Es una combinación que no necesariamente está disponible en toda la parrilla", ha añadido.

"Carlos aún es un piloto de Ferrari, pero hemos hablado más de lo que ha hecho en otros lados históricamente y lo que quiere hacer en Williams. Él está encantado donde está, está en Ferrari, un lugar excepcional para cualquier piloto de carreras, pero sabe que su futuro está aquí y ya intenta decir que podemos hacer en cada área, eso es lo que más me gusta para avanzar juntos", ha indicado.

"Cuando un piloto hace eso, ya sabes que quiere posicionarse lo mejor posible para los siguientes años. Llegué a estar preocupado por si sufriría al volver a la zona media, y tuvimos esta conversación, pero él me dijo que no. Desde el momento en el que firmó, iba a dar su 100% en todo. Lo va a dar todo para que este equipo tenga éxito y Ferrari es parte de su historia que le ha llevado hasta aquí", ha expresado Vowles para concluir.