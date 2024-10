Max defiende a Checo y ARREMETE contra Sainz

Max Verstappen arremetió fuertemente contra Carlos Sainz por el choque con Sergio Pérez en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán.

Durante una conferencia de prensa con uno de los patrocinadores, el tricampeón del mundo habló sobre el incidente entre el mexicano y el español: “Era una carrera muy prometedora.

"Se notaba claramente por parte de Checo. Estaba luchando por la victoria. Lamentablemente alguien actuó en contra de eso”, comentó el neerlandés refiriéndose al piloto nacido en Madrid.

Max: “It was a very promising race. You could clearly see on Checo’s side. He was fighting for the win. Unfortunately someone decided against it”



MAAAAX OMGGG 😭😭 pic.twitter.com/Y6nSfemR2r