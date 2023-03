Aloisio Hernández

Viernes 10 Marzo 2023 11:48

Sergio Pérez aseguró que los símbolos aztecas es un elemento que le gusta mucho, estos suelen verse en los accesorios que utiliza el mexicano.

Hablando durante la presentación de su casco para 2023, el nacido en Jalisco detalló los elementos que decoraban su protección para la nueva temporada de Fórmula 1.

Relacionado: Checo Pérez: Los neumáticos son peores que el año pasado

Checo es reconocido por llevar siempre que puede algunos elementos de México y de Jalisco, su estado natal, en su casco o en su indumentaria.

En el casco suele llevar símbolos relacionados a la cultura de su país o la icónica frase "Never Give up" (Nunca darse por vencido) que regularmente dice cuando no tiene un resultado muy favorable.

Legado

Pérez habló sobre lo que representan y lo que significan las decoraciones para él: "Pues aquí estamos, 2024, nuevo casco. ¡Espero les guste! Eh, cambiamos el amarillo, lo hicimos más llamativo. Siempre con la bandera de México arriba, como es usual.

"Los simbolos Aztecas que representan la cultura de mi país por todo el casco, es algo que me gusta mucho. Espero les guste mucho y que nos traiga muchas victorias", apuntó.