Sergio Pérez confesó un vergonzoso secreto sobre algo durante su larga carrera dentro de la Fórmula 1.

En una dinámica con uno de sus patrocinadores, el corredor mexicano y su hermano revelaron si es que alguna vez se orinaron dentro de su traje de carreras. Antonio Pérez dijo: "Una vez en NASCAR, me hice pipí antes de la arrancada y choqué en la primer curva. Me bajé y se me veía así todo el traje", confesó el hermano.

Por su parte, el corredor de Red Bull respondió si es que a él le ha sucedido algo similar: "Sí, ya estás amarrado y ya estás a punto de empezar y lo peor que te puede pasar en una carrera es irte haciendo pipí.

"Es que cuando vas manejando no lo piensas, pero antes de arrancar el coche ya estás amarrado. Pero sí, se me ha pasado que durante una carrera me dan muchas ganas de hacer pipí y es lo peor que te puede pasar.

"No te puedes hacer, pues es que no tienes más de 5 segundos en la recta Cuando ya tienes que frenar, ya no da", confesó el mexicano.

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.